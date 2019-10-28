Diyarbak\u0131r\u2019da ya\u015fayan 4 ya\u015f\u0131ndaki S\u00fcleyman Ceylan \u0131n i\u015fitme cihaz\u0131 kayboldu. Bir anda sessizli\u011fe b\u00fcr\u00fcnen S\u00fcleyman \u0131n annesi Ceylan Y\u0131lmaz, o\u011flunun sessizli\u011fine ses olunmas\u0131n\u0131 isteyerek, L\u00fctfen sesimizi duyun, o\u011flumun bana anne demesine hasretim dedi. Merkez Ba\u011flar il\u00e7esi Fatih Mahallesi nde ya\u015fayan y\u00fcr\u00fcme engelli 30 ya\u015f\u0131ndaki Ceylan Y\u0131lmaz 4 y\u0131l \u00f6nce o\u011flu S\u00fcleyman\u2019\u0131 kuca\u011f\u0131na ald\u0131. E\u015fi, k\u0131z\u0131 ve o\u011flu ile kendi engelini unutan Y\u0131lmaz\u2019\u0131n 4 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu S\u00fcleyman, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l ge\u00e7irdi\u011fi ate\u015fli hastal\u0131k nedeni ile d\u00fcnyas\u0131 karard\u0131. O\u011flunun gizli havale ge\u00e7irdi\u011finden haberi olmayan Y\u0131lmaz, 1 ay sonra \u00e7ocu\u011fu S\u00fcleyman\u2019\u0131n sesleri i\u015fitmedi\u011fini fark etti. Hay\u0131rseverler, maddi imkanlar\u0131 olmayan ailenin yard\u0131m \u00e7\u0131\u011fl\u0131\u011f\u0131na cevap verdi. Araya giren yetkililer ile hay\u0131rseverler, k\u00fc\u00e7\u00fck S\u00fcleyman \u0131n ameliyat olmas\u0131na ve i\u015fitme cihaz\u0131n\u0131n tak\u0131lmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 oldu. Bir hafta \u00f6nce ablas\u0131 ile birlikte markete giden S\u00fcleyman, d\u0131\u015far\u0131da i\u015fitme cihaz\u0131n\u0131 kaybetti. O\u011flunun i\u015fitme cihaz\u0131n\u0131n tak\u0131l\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren anne Ceylan Y\u0131lmaz, s\u00fcr\u00fcnerek d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131k\u0131p i\u015fitme cihaz\u0131n\u0131 aramaya ba\u015flad\u0131. Gitti\u011fi yerleri didik didik eden ac\u0131l\u0131 anne, o\u011flunun tek ses kayna\u011f\u0131 olan i\u015fitme cihaz\u0131n\u0131 bulamadan g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7erisinde evine geri d\u00f6nd\u00fc. O\u011flunun tekrar sessizli\u011fe g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Ceylan Y\u0131lmaz, yetkililerin kendilerine yard\u0131m etmesini istedi. Y\u00fcr\u00fcme engelli anne s\u00fcr\u00fcnerek cihaz\u0131 arad\u0131 S\u00fcleyman \u0131n 3 ya\u015f\u0131ndayken havale ge\u00e7irdi\u011fini \u015fuan 4 ya\u015f\u0131na bast\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Ceylan Y\u0131lmaz, o\u011flunun gizli havale ge\u00e7irdi\u011fi i\u00e7in i\u015fitme kayb\u0131na u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Anne Y\u0131lmaz, Ate\u015fini evde d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fcm. Ama biz bir ay sonra fark ettik. Sesleniyorum bakm\u0131yor, sese tepkisi yok. Fark etti\u011fimizde hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fck. Bera testi \u00e7ekildi. Orada y\u00fczde 90 i\u015fitme kayb\u0131na u\u011frad\u0131\u011f\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. Elaz\u0131\u011f\u2019da ameliyat ettik. \u015euan cihaz\u0131n bir par\u00e7as\u0131 beyninde. Allah raz\u0131 olsun hay\u0131rseverlerden. Herkes b\u00fct\u00e7elerine g\u00f6re yard\u0131m etmi\u015fti. Biz o zaman ameliyat\u0131n\u0131 yapt\u0131rd\u0131k. \u00dcsteki cihaz olmasa duymuyor. O cihazla duyup konu\u015fuyor. O cihaz\u0131 da bir ka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce k\u0131z\u0131m\u0131 ekmek almaya g\u00f6nderdim. O\u011flumda arkas\u0131ndan a\u011flay\u0131nca onunda k\u0131z\u0131mla g\u00f6nderdim. Park i\u00e7in a\u011flam\u0131\u015f k\u0131z\u0131m da onu g\u00f6t\u00fcr\u00fcnce k\u0131z\u0131m dondurmaya almaya gidiyor. O andan cihaz kay\u0131p m\u0131 oldu, o mu \u00e7ekip att\u0131 bilmiyorum. K\u0131z\u0131m eve geldi\u011finde bakt\u0131m cihaz\u0131 yok. E\u015fimde evde de\u011fildi, s\u00fcr\u00fcklenerek merdivenlerden kendim inmek zorunda kald\u0131m. O an gittim oradaki b\u00fct\u00fcn esnaflara sordum, kimse g\u00f6rmemi\u015f, g\u00f6rmediklerini s\u00f6ylediler. 34 g\u00fcn o\u011fluma cihaz takam\u0131yorum. Takmad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7inde okula g\u00f6t\u00fcr\u00fcyorum hocalar diyor, O cihaz olmadan duymuyor. Duymad\u0131\u011f\u0131 zamanda o\u011flum konu\u015fam\u0131yor. Ben sadece cihaz\u0131n al\u0131nmas\u0131n\u0131 istiyorum. Ba\u015fka ben hi\u00e7 bir \u015fey istemiyorum. O\u011flumun konu\u015fmas\u0131, duymas\u0131 s\u00f6z konusu. O y\u00fczden buradan hay\u0131rseverler olsun, Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Vakf\u0131 na Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131na sesleniyorum, l\u00fctfen sesimizi duyun. O\u011flumun bana anne demesine hasretim. Benim o\u011flum konu\u015fsun, duysun. O\u011flum \u015fuan hi\u00e7 bir \u015fey bilmiyor. Bir su bile isteyemiyor. Ne anne diyor, ne abla diyor, ne baba diyor. Hi\u00e7 bir \u015fey diyemiyor\u201d dedi.