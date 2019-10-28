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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Fransa’ya tepki Evlat nöbetindeki aileler, Fransa ...

İHA

– Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden 55 ailenin, HDP binası önündeki oturma eylemi 56. gününde de devam ederken, aileler Fransa'nın Türkiye'ye yönelik açıklamaları ve boykot çağrılarına tepki gösterdi. Evlat nöbetindeki aileler, Türkiye'de Fransa menşeli ürünlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Fransa’ya tepki Evlat nöbetindeki aileler, Fransa mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu

– Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden 55 ailenin, HDP binası önündeki oturma eylemi 56. gününde de devam ederken, aileler Fransa’nın Türkiye’ye yönelik açıklamaları ve boykot çağrılarına tepki gösterdi. Evlat nöbetindeki aileler, Türkiye’de Fransa menşeli ürünlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 56. gününde devam ediyor. Aileler, Fransa’nın Türkiye’nin güvenliğine ilişkin atmış olduğu adımlar ve Barış Pınarı Harekatına yönelik açıklamalarını kınadıklarını ve bu konuda Türkiye’de Fransa meşeli ürünlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

“PKK ile Fransa aynıdır”
Polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen terör örgütü mensupları tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya için oturma eyleminde olan baba Şehmus Kaya, Fransa’ya tepki göstererek, “Ben Türk vatandaşlarına sesleniyorum, Fransa’nın mallarını boykot etmesini istiyorum. Ben oğlum polis memuruydu, izine gelirken PKK’lılar tarafından kaçırıldı ve 5 yıldır haber alamıyorum. PKK ile Fransa aynıdır, kimse onların mallarını almasın. Nasıl onlar bizim devletimizi kınıyor, bende onları kınıyorum o Macron’u da kınıyorum” dedi.

“Kimse Fransa menşeli malları almasın”
İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen ve 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken terör örgütü tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan için 56 gündür HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan Bitlisli baba Fahrettin Akkuş ise, “Fransa nasıl bizim ülkemizi kınıyorsa bende onları kınıyorum. Ben bütün Türkiye’deki vatandaşlara sesleniyorum. Kimse Fransa menşeli malları almasın ve ben şahsım adına Fransa Cumhurbaşkanını kınıyorum” diye konuştu.
4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın ise, “Bugün devletimiz teröre karşı olduğu ve terörü temizlediği için Fransa’nın zoruna gidiyor. Ben bütün Türkiye halkına sesleniyorum, Fransa’nın hiçbir malını almayın çünkü Fransa terör örgütleri ile işbirliği yapıyor ve ikisi de aynıdır” şeklinde konuştu.

“Fransa mallarını boykot ediyoruz”
Bingöl'den usta birliğine giderken Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan er Emrah Avunan'ın 56 gündür HDP il binası önünde oturma eyleminde olan amcası Muhittin Avunan da, “Ben burada bir asker amcası olarak Fransa’yı kınıyorum ve bütün Türkiye’ye sesleniyorum, Fransa’nın malını boykotluyoruz. Fransa’nın hiçbir malını almasınlar Fransa da bir terör örgütüdür. PKK ile HDP ve Fransa’yı da üzerine ekliyoruz bunlar hepsi terör örgütüdür” dedi.

“Fransa’yı kınıyorum ve Fransa PKK birdir”
14 yaşındayken dağa kaçırılan oğulları Tuncay Bingöl için İstanbul’dan Diyarbakır’daki eyleme katılan baba Şevket Bingöl de, “Ben Fransa’yı kınıyorum çünkü onlar bizim Cumhurbaşkanımız hakkında bazı yazılar yazmış. Cumhurbaşkanımız o yazıları hak etmiyor ben onları kınıyorum. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Fransa menşeli malların listeyi yayınlamasını rica ediyorum. Hiçbir Türkiye vatandaşı Fransa mallarını artık almasın ve boykot etsinler. Fransa’yı da kınıyorum, Fransa PKK birdir” dedi.

“Avrupa ilk önce gitsin kendi insanlarının hakkını versin”
5 yıl önce askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan oğlu Ömer Gökçe (24) için oturma eylemine katılan baba Salih Gökçe de, “Ben zaten Fransa mallarını almıyorum ve önceden de almıyordum. Bizim Cumhurbaşkanımıza hakaret eden birisi bana hakaret etmiş gibi oluyor. Fransa ilk önce gitsin kendi içerisindeki sorunları çözsün. Her gün sarı yelekliler eylem yapıyor ve haklarını istiyorlar. Fransa da diyor ben Avrupa ülkesiyim ve insan hakları var burada iddiasında bulunuyor. Madem Avrupa ülkesidir Avrupa ilk önce gitsin kendi insanlarının hakkını versin sonra gelip Türkiye Cumhuriyeti Devletinin işine karışsın” diye konuştu.

DİYARBAKIR

28 Ekim 2019 Pazartesi

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