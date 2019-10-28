Karakoç: "Cumhuriyet ortak değerimizdir"

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü ve Diyarbakırspor Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, bir dedesinin Kurtuluş Savaşı'nda şehit düştüğüne dikkat çekerek 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyetin sadece bir idari sistem olmadığını, aynı zamanda ülkenin aydınlık geleceğinin önünü açtığını söyledi.

Karakoç, Osmanlı devletinin dağılmasından sonra Anadolu topraklarını ele geçirmek isteyen düşman her koldan saldırırken milletin Türk’ü, Kürt’ü, Zaza’sı, Çerkez’i, Arap’ı kısacası topyekun bir mücadele ve iman gücüyle vatan aşkı ile cevap vererek yeniden bağımsızlığını kazandığını söyledi. Karakoç, “Cumhuriyetin ilanı ile de bunu pekiştirdi. Cumhuriyet demek ulusal egemenlik demek, toplumun tüm değerleri demek. Bu vesile ile başta cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

DİYARBAKIR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:33

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.