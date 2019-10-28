Diyarbakır'da Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu

DİYARBAKIR'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Diyarbakır'da Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Valilik karşısındaki Anıt Park'ta düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat ve kamu kurum kuruluşu temsilcileri ve askeri yetkililer yer aldı. Protokolün yerini almasının ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk sunumun ardından saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program son buldu.
DİYARBAKIR
28 Ekim 2019 Pazartesi
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