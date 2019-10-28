Diyarbakır’da toplu taşıma araçları, Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçları, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek.
Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü nedeniyle, 29 Ekim Salı günü 06.0018.00 saatleri arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.
DİYARBAKIR
28 Ekim 2019 Pazartesi
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