HDP’li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten soruşturma

HDP’li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca HDP’li Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
DİYARBAKIR
28 Ekim 2019 Pazartesi
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