HDP'li 2 vekile 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Remziye Tosun hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydeniz ile Remzi Tosun hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.
DİYARBAKIR
28 Ekim 2019 Pazartesi
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