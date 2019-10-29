Gaziantep’te yaşayan 49 yaşındaki Bekir Özbağ’a, doğuştan kalp kası kalınlaşması tanısı konuldu. Gaziantep’te gittiği sağlık merkezlerinde sonuç alamayan ve ‘3 sene yaşarsın, mekanını hazırla’ denilen Özbağ, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesinde geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.
DİYARBAKIR
29 Ekim 2019 Salı
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