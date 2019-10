Diyarbakır’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu: “Diyarbakır Türkiye’nin mührü ve kalbi olacaktır” Resepsiyona HDP önünde 57 gündür çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler de katıldı

Diyarbakır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlenirken, resepsiyona HDP önünde 57 gündür çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler de davet edildi. Resepsiyon, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu, ailelerle ilgilenerek kendileri ile yakından ilgilendi.



Diyarbakır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, ilçe kaymakamları, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mülki ve idari amirlerin yanı sıra HDP önünde 57 gündür çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler katıldı.



“Diyarbakır Türkiye’nin mührü ve kalbi olacaktır”

Davetlileri tek tek selamlayarak solona geçiren Vali Güzeloğlu, daha sonra bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Güzeloğlu, Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını kutladıklarını belirterek, ''Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere can, kan ve varlıkları ile cumhuriyetimizi kuran ve berberlik uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi anıyorum. Onların emanet ettiği Cumhuriyetimiz, bugün artık bir asra yaklaşan bir geçmişiyle küresel ölçekte oyun kuran, dünyanın bölgesinde ve dünya ölçeğinde hakkı temsil eden, insanlık değerlerini taşıyan, her alanda kalkınma ve gelişmesini çok zirveye taşıyan bir büyük ülkenin adı. Diyarbakır da buna kent ölçeğinde en yüksek katkıyı sunacak birlik ve beraberliğin ile kardeşliğin kenti olarak Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; Türkiye’nin mührü ve kalbi olacaktır. Ben Cumhuriyetimizin 96’ncı yılında bu duygularla sonsuza akan Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşundan bugüne kanları ile canlarıyla bu büyük emaneti bizlere bırakan ecdadımızı saygı, rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Her alanda ülkenin ve Diyarbakır'ın her alanda bugüne kadar gelişme ve kalkınmasında katkı verenlere şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



Yapılan konuşmanın Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Güzeloğlu ve resepsiyona katılanlar sahnede hep birlikte Ölürüm Türkiyem parçasını söyleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Resepsiyon, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Güzeloğlu’nun HDP önünde 57 gündür çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerle tek tek görüşmesinin ardından verilen kokteyl ile sona erdi.

