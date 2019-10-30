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Genç avukatın cinayet sanığına müebbet hapis istemi

DHA

DİYARBAKIR Barosu avukatlarından Armanç Arkaş'ın (28) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdurrahman Doğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Abdurrahman Doğan, ifadesinde maktulun tabancayı kavrayarak almaya çalıştığı sırada silahın ateş aldığını belirtirken, güvenlik kamera kayıtlarından boğuşma olmadığını iddianameye yazan savcı, silahta da avukat Arkaş'ın parmak izi bulunmadığı için sanığın silahı temizlediğine dikkat çekti.

DİYARBAKIR Barosu avukatlarından Armanç Arkaş'ın (28) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdurrahman Doğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Abdurrahman Doğan, ifadesinde maktulun tabancayı kavrayarak almaya çalıştığı sırada silahın ateş aldığını belirtirken, güvenlik kamera kayıtlarından boğuşma olmadığını iddianameye yazan savcı, silahta da avukat Arkaş'ın parmak izi bulunmadığı için sanığın silahı temizlediğine dikkat çekti.
Avukat Armanç Arkaş, 22 Haziran gecesi, bir kafe önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Genç avukatın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarından tabancayı ateşleyen kişi olduğu belirlenen 'Bozo' lakaplı Abdurrahman Doğan gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Abdurrahman Doğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İŞLETMECİYE SALDIRIP, TOKAT ATTI
İddianamede, avukat Armanç Arkaş ve şüpheli Abdurrahman Doğan´ın bir kafede arkadaşları ile birlikte oturduklarına yer verildi. Armanç Arkaş'ın, bir arkadaşlarını eve bırakmak üzere kafeden ayrıldığı belirtilen iddianamede, bu sırada mekanda kalan şüpheli Abdurrahman Doğan ve bir arkadaşının işletmeci ile tartışmaya başladığı kaydedildi. Tartışmanın bir süre sonra dışarıya taştığını ifade eden savcı, bu sırada şüpheli Abdurrahman Doğan´ın kafe işletmecisine saldırıp tokat attığını vurguladı. İlerleyen dakikalarda işletme sahibi ve arkadaşlarının şüpheliye sarılıp, sakinleştirmeye çalıştığını ifade eden savcı, kavganın saat 01.35 sıralarında sonlandığına değindi.
BAŞINDAN VURULDU
Kavganın ardından sakin bir şekilde kafeye giren şüphelinin, 5 dakika sonra dışarı çıkarak, park halindeki aracından silahını aldığını ifade eden savcı, arkadaşını eve bırakmak üzere ayrılan avukat Armanç Arkaş´ın bu sırada geri döndüğünü belirtti. Kısa bir süre sonra bir el silah sesinin duyulduğunu vurgulayan savcı, yapılan atış ile avukat Armanç Arkaş´ın başından vurulduğuna dikkat çekti. Tanık F.K. olay anına ilişkin iddianameye yansıyan ifadesinde, "Bozo, silah çıkararak dolduruş yaptı. Elindeki silahı almaya çalıştılar. Armanç bu şahısların yanına doğru gelirken silah patladı ve Armanç vuruldu" dedi.
'BU ŞAHIS HIRSINI ALAMAMIŞ GİBİ DURUYORDU'
Olaydan sonra bir kişinin, şüphelinin yanına koşarak, silahı elinden aldığını belirten savcı, Abdurrahman Doğan´ın arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak, köye götürüldüğünü ifade etti. Hazırlanan iddianamede, kafenin karşısında evi bulunan kadının tanık olarak alınan ifadesi de yer aldı. Evinin konum itibariyle olayın olduğu yeri gördüğünü belirten tanık, "Ertesi gün seyahate çıkacağım için kafenin bahçesine bakan yatak odamda eşyalarımı toparlıyordum. Bu sırada gürültüler duydum. Bir kadın 'Bozo yapma, Bozo yapma' diye feryat ediyordu. Kısa bir süre sonra bir el silah sesi duydum. Dışarıya baktığımda genç bir adam yerde yatıyordu. Saldırgan tavırlı bir kişi ise kollarına girmiş üç kişi tarafından siyah bir arabaya bindirilmeye çalışılıyordu. Bu şahıs diğerlerine hitaben 'Bırakın beni, bırakın beni bir tane daha' sözlerini duydum. Bu şahıs hırsını alamamış gibi duruyordu" diye beyanda bulundu.
'TABANCA YANLIŞLIKLA PATLADI'
Şüpheli Abdurrahman Doğan ise iddianameye yansıyan ifadesinde, olay yerinde kafenin işletmecisi ile tartıştığını belirterek, "Bu sırada yanımıza gelen iki kişi silah gösterip, 'İlla ekip mi çağıralım?' dedi. Bunun üzerine ruhsatlı tabancamı aldım. Maktul tabancayı almaya çalıştı. Armanç silahın namlu kısmını kavradı. Ben de tabancayı vermek istemedim. Bu sırada yaşanan arbedede tabanca yanlışlıkla patlayarak, maktulün ölümüne sebep oldu" dedi.
SAVCI: BOĞUŞMA OLMADI
İddianameyi hazırlayan savcı, olay yerini gören güvenlik kameralarının incelenmesinde avukat Armanç Arkaş´ın vurulmasından önce herhangi bir boğuşma olmadığını kaydetti. İddianamede yer alan Polis Kriminal Laboratuvarı raporunda da suç aleti silaha bilinçli bir tetik basıncı uygulanmadan patlamasının olası görülemeyeceği ifade edildi.
OLAYDAN SONRA TABANCAYI SİLDİ, İZLERİ YOK ETTİ
Şüphelinin olaydan önce silahın namlu ağzına mermi sürdüğünün tanıkların ifadelerinde geçtiğini kaydeden savcı şu değerlendirmelerde bulundu:
"Şüpheli, maktulun tabancayı kavrayarak almaya çalıştığını belirtmesine rağmen, tabancanın üzerinde ne maktul ne şüpheli ne de olaydan sonra tabancayı şüphelinin elinden alan kişiye ait parmak izine rastlanılmamıştır. Bu durum dikkati alındığında, şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra suçta kullanılan tabancayı sildiği anlaşılmaktadır. Şüphelinin savunmasını destekleyen bir delili ortadan kaldırmayacağı göz önüne alındığında maktulun söz konusu tabancaya hiç temas etmemiş olduğunu sonucu çıkmaktadır."
TANIKLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
İddianamede, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, sanığın maktulu etkili mesafeden, ateşli silah ile yüz kısmına kasten ateş etmek suretiyle öldürdüğü belirtildi. Abdurrahman Doğan´ın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep eden savcı, hükmün kesinleşmesi ile birlikte, gerçeğe aykırı ifade veren tanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

DİYARBAKIR

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:13
  • GÜNEŞ 06:35
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:47
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