Bağlar Belediyespor’un Cumhuriyet Bayramı başarısı

Bağlar Belediyespor, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı yılı nedeniyle düzenlenen spor etkinliklerinde başarıdan başarıya koştu. Tüm branşlarda dereceye giren Bağlar Belediyesporlu sporcular elde ettikleri başarıyı kendilerine destek veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na hediye etti.

Bağlar Belediyespor, Cumhuriyet Bayramı nedeni ile düzenlenen spor faaliyetlerinde önemli başarılara imza attı. Cumhuriyetin 96’ncı yılı kutlamaları kapsamında organize edilen spor karşılaşmalarına birçok branşta katılan sarımavili kulübün sporcuları dereceler elde etti ve madalyalar kazandı. Ankara’da düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Cumhuriyet Kupası finallerine katılan Bağlar Belediyespor karate takımı, takım halinde üçüncülük elde etti.



Tüm branşlarda Cumhuriyet Kupasına damga vurdular

Diyarbakır’da ise Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen spor etkinliklerine katılan basketbol ve atletizm takımları ilk üç sıralamasına girerek Bağlar Belediyespor’a madalyalar kazandırdı.

Katıldıkları tüm branşlarda dereceye giren Bağlar Belediyesporlu sporcular elde ettikleri başarıyı kendilerine destek veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na hediye etti.

Başkan Beyoğlu da spora ve sporcuya büyük önem verdiklerine dikkat çekerek Cumhuriyet Bayramı’nda dereceler elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.



“Mütevazi imkanlarla önemli başarılar elde ediyoruz”

Sporun her branşına imkanlar dahilinde önem verdiklerini dile getiren Beyoğlu, “Göreve geldiğimizden beri sporu ve sporcuyu hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Futbol takımımız, mütevazi imkanlarına rağmen Bölgesel Amatör Ligi’nde başarılı bir grafik çizerek zirveyi zorluyor. Kulübümüz diğer branşlardaki başarılarıyla da bizi gururlandırmaktadır. Cumhuriyetimizin 96’ncı yılı anısına düzenlenen spor etkinliklerine katılarak önemli başarılar elde eden sporcularımız ve antrenörlerimiz başarılarıyla hem bizleri hem de halkımızı mutlu etmişlerdir. Bu başarılar inşallah gelecekteki başarıların da habercisi olacaktır” dedi.

DİYARBAKIR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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