Jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü

-DİYARBAKIR Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında birinciliği zorlayan 'Dugem' isimli at, son kulvarda jokeyi Cihan Yıldırım'ı sırtından attı. O anlar kameraya yansıdı.

Diyarbakır Hipodromu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan 1800 metrelik kum pist 2'nci koşuda kaza meydana geldi. Yarışı iç kulvarda ikincilikle sürdüren 'Dugem' isimli at, son 300 metrede jokeyi Cihan Yıldırım'ı düşürdü. Kazada yaralanan jokey Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, atta da herhangi bir sorun olmadığı kaydedildi. 13 atın katıldığı yarışı ise Halit Polat'ın jokeyliğini yaptığı 'Para Saçan' isimli at kazandı. 'Dugem'in jokeyini düşürdüğü anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarıştan görüntüler

Jokeyin attan düşmesi

Detaylar



DİYARBAKIR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:31

YATSI 18:47

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