Eşine benzin döküp yakan koca tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, eşi Güllü Yılmaz'ı (30) üzerine benzin dökerek ateşe veren Can Yılmaz(35), tutuklandı. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 12 gün süren yaşam savaşını kaybeden Güllü Yılmaz ise toprağa verildi.

Olay, 17 Ekim günü Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, eşi Güllü Yılmaz ile tartıştı. Yılmaz, evde bidonda bulunan benzini kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi. Kendi üzerine de bir miktar benzin döken Can Yılmaz, çakmağı çaktı. Güllü Yılmaz, alevler içinde kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktı.

Feryatları duyan komşuları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, evdeki alevleri söndürdü. Vücutlarında yanıklar oluşan Yılmaz çifti ile kızları Zeynep, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güllü Yılmaz, ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan Zeynep Yılmaz akrabalarının yanına yerleşirken, Can Yılmaz gözaltına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Güllü Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın dün hayatını kaybetti. Otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen 3 çocuk annesi Ergani'nin Yolbulan Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan Can Yılmaz ise sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DİYARBAKIR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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