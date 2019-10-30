Diyarbakır takımları kupaya veda etti

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Diyarbakır’ın profesyonel liglerde yer alan takımlarının Ziraat Türkiye Kupası serüvenleri sona erdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında İzmir temsilcisi Altınordu ile deplasmanda karşılaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda oynanan müsabakayı 31 kaybeden yeşil kırmızılı beyazlı ekip, evine eli boş döndü.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Diyarbekirspor, şuana kadar hem ligde hem de kupada bekleneni veremedi. Ligde şampiyonluk yarışının oldukça gerisine düşen Diyarbekirspor, Adanaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçını 30’lık farklı sonuçla kaybetti.

DİYARBAKIR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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