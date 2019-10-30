Başkan Beyoğlu’ndan Koçlardan’a ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2002 yılında kurulan AK Parti’nin Diyarbakır’daki ilk il başkanı olan Nezir Koçlardan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2002 yılında kurulan AK Parti’nin Diyarbakır’daki ilk il başkanı olan Nezir Koçlardan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Beyoğlu, ziyaret sırasında Koçlardan’a belediyenin hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Siyasete ve davaya uzun yıllar hizmet etmiş olan isimlerin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten Başkan Beyoğlu, “Onların bilgi ve birikimleri bizim için çok değerli. Onlardan istifade etmek isteriz. Bugün de böylesine bir değeri ziyaret ederek bilgisinden ve tecrübesinden istifade ettik” diye konuştu.

Nezir Koçlardan ise yaptığı anlamlı ziyaret nedeniyle Başkan Beyoğlu’na teşekkür ederek yapılan çalışmaları ve projeleri beğeni ile takip ettiğini dile getirdi.

DİYARBAKIR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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