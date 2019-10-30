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Diyarbakır’da Uluslararası Sur Yarı Maratonu heyecanı

İHA

– Diyarbakır'da, 19 Nisan 2020'de Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Uluslararası Sur Yarı Maratonu düzenlenecek.

Diyarbakır’da Uluslararası Sur Yarı Maratonu heyecanı

– Diyarbakır’da, 19 Nisan 2020’de Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uluslararası Sur Yarı Maratonu düzenlenecek.
Diyarbakır, 19 Nisan 2020 tarihinde kent tarihinde bir ilk olan spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. İlk kez düzenlenecek olan Uluslararası Sur Yarı Maratonu‘na yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda milli ve şampiyon atletin katılması bekleniyor. Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenecek olan şampiyonanın sponsorluğunu ve ev sahipliğini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi üstlendi.
19 Nisan 2020’da yapılacak organizasyonun tanıtımı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, kurum müdürleri, spor adamları, antrenörler ve sporcular katıldı.

“Amatör spor kulüplerimize 1 milyon 200 bin liralık bir nakdi yardım yapıyoruz”
Programın açılış konuşması yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, spor yapacak ve yapmak isteyen Türkiye'nin dünya çapında başarısını gerçekleştirecek bütün yetenekleri, Türk sporuna kazandıracaklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Bütün okullarımızda bir yetenek taraması, bununla ilgili bir alan çalışması ve okul spor kulüpleri ile spor tabana ve alana ve okula yayacağız. Her alanda oluşturulacak kulüpler üst ölçekte amatör spor kulüpleri ile entegre edilecek onlara her türlü maddi ve manevi destek verilecektir. Hemen yarın bu bağlamda ilimizdeki tüm amatör spor kulüplerimize 1 milyon 200 bin liralık bir nakdi yardım dağıtım töreni yarın gerçekleştireceğiz. Bu sadece bir başlangıçtır, hemen çok kısa bir süre sonra, amatör spor kulüplerimizin, engelli spor kulüplerimiz dahil malzeme ihtiyaçlarına dönük sanıyorum 4 milyon TL'lik bir bütçe ayırdık yıl sonundan önce onları da amatör spor kulüplerimize ve sporcularımıza tahsis edeceğiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Amatör spor kulübümüzü kuruyoruz”
Amatör spor kulüpleri desteklemek üzere amatör spor Kulübümüzü kuracaklarının müjdesini de veren Vali Güzeloğlu, “Önümüzdeki hafta Diyarbakır'da Atletizm Federasyonu'nun çocuk çağdan başlayarak, onları spor ile buluşmasını sağlayacak, çok büyük bir bulaşma ve kucaklaşması olacaktır. Federasyonun çocukların atletizm ile buluşmasını sağlıklı bir geleceği kazanması adına spor ruhunu spor yaşamını ve spor disiplini kazanmasını sağlayan bu projenin Diyarbakır'dan başlayacak, çok teşekkür ediyorum ve Diyarbakır'dan Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, ayrıca amatör spor kulüpleri desteklemek üzere amatör spor kulübümüzü kuruyoruz. Bu kulübümüzde bir bütünleştirici, destekleyici olarak sportif alanların hepsini de özellikle olimpik sporların hepsinde çok güçlü bir altyapı ile başlayacağız” diye konuştu.
Yapılan programa ilişkinde bilgi veren Vali Güzeloğlu, “Uluslararası Sur Yarı Maratonu’na 19 Nisan 2020’de koşulacağını, yüz binlerin Diyarbakır'da buluşacağını, spora ilgi duyan herkese, buradan çağrı yaparak, 19 Nisan 2020'de tüm Türkiye'den ve dünyadan Diyarbakır'da buluşmaya, Diyarbakır’ı tanımaya Diyarbakır insanla kucaklaşmaya ve Sur yarı maratonda koşmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Diyarbakır güzellikleri ile kucaklaşacak”
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da Diyarbakır'ın ve insanlığın ortak mirasının Sur’un bütün güzelliklerini adım adım hem koşarak hem yansıtarak hem de dünyaya ulaştırarak, bir büyük kucaklaşma ve şöleni gerçekleştireceklerini söyledi. Çintimar, “Katılan on binler il dışından gelen binler, yüz binler, bu doğrultuda Diyarbakır'ı duyuracak, Diyarbakır'ı tanıyacak, öncesinde ve sonrasında Diyarbakır'ın güzellikleri ile kucaklaşacak. En önemli amacımız ve en önemli hedefimiz, böylece karşılık bulmuş olacak .Belki de bunun sonrasında Diyarbakırspor altyapısında başlayan bu devinim ve dönüşüm, bütün diğer branşlara itici bir güç olacak” dedi.
Tanıtım toplantısında Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar protokolü imzaladı.
Programda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen spor etkinliklerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilmesi sonrası program sona erdi.

DİYARBAKIR

30 Ekim 2019 Çarşamba

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