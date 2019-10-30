DÜ'de sivil savunma konferansı düzenlendi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından kariyer günleri kapsamında sivil savunma konusunda öğrencilere eğitim verildi.
Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından kariyer günleri kapsamında sivil savunma konusunda öğrencilere eğitim verildi. Sivil savunma uzmanı Necmi Kolsuz tarafından verilen konferansa öğretim üyeleri, öğrenciler ve misafirler katıldı. Kolsuz, sivil savunma ve havacılık konusunda verdiği bilgiler ile acil ve afet durumlarında belirlenen hareket tarzlarına ilişkin sunum yapıldı.
DİYARBAKIR
30 Ekim 2019 Çarşamba
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