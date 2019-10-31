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Yeşil Bağlar için çalışmalar devam ediyor

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından 'yeşil Bağlar için herkes bir fidan diksin' sloganı ile başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Yenihal bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Yeşil Bağlar için çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından ‘yeşil Bağlar için herkes bir fidan diksin’ sloganı ile başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Yenihal bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.
Bağlar Belediyesi, ilçe genelindeki yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar bir çok bölgede refüj düzenleme, ağaçlandırma ve yeşil alan oluşturma çalışmaları yapılırken, yapılan çalışmalarla ilçenin görüntüsü değiştiriliyor. Yenihal bölgesinde bulunan belediyeye ait Göletli Park’ın arkasındaki alanda ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, beraberindekiler ile birlikte ağaç sulama çalışmalarına katıldı. İlçede bulunan Yahya Kemal Bayatlı ve Beyaz Tebeşir ilkokullarının öğrencileri de fidan dikme çalışmalarına katılarak renkli görüntüler oluşturdu. Öğrencilerin sevgi gösterisi ile alanda karşılanan Başkan Beyoğlu, öğrencilerle yakından ilgilenerek resim çektirdi.

“Bağlar güzel olursa Diyarbakır güzel olur”
Başkan Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır’ın merkezi olan ve aynı zamanda en büyük ilçesi pozisyonunda bulunan Bağlar’ı tarihteki misyonu olan yeşil ve bol ağaçlı bir alana çevirmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Beyoğlu, “Diyarbakır nüfusunun yüzde 25’i Bağlar’da yaşıyor. Burası kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olup aynı zamanda Diyarbakır’ın ana merkezi konumunda. Bağlar güzel olursa Diyarbakır da güzel olur. Göreve geldiğimizden beri bunun için çalışıyoruz, fikir ve proje üretip hayata geçirmeye çalışıyoruz. Toprağa vereceğimiz bir fidan ya da koruyacağımız bir ağaç bizden sonraki nesillerin hayatını kurtaracaktır. Yeşile, doğaya, çevreye bu derece önem veren bir anlayışa sahibiz. Yüce dinimiz, tarihimiz ve kültürümüz bize bunu en güzel şekilde gösteriyor. Bugün de yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızla birlikte bu güzel çalışmayı gerçekleştirdik. Katkılarından dolayı okullarımıza ve Ak Parti Bağlar Gençlik Kollarına teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bizim işimiz sadece hizmet yapmaktır”
İşlerinin gönülleri kazanarak şehri mamur etmek olduğunu kaydeden Başkan Beyoğlu, “Ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızla ve kurumlarımızla el ele vererek Bağlar’ımızı tarihteki misyonuna yakışır şekilde güzelleştireceğiz. Herkesi bu hususta duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yeşil alanlarımızı koruyalım, Diyarbakır tabiriyle gözümüz gibi bakalım. Belediyeler siyaset yeri değildir, bizim görevimiz ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımıza eşit ve adil ölçülerde hak ettikleri hizmetleri kazandırmaktır. Siyaset bizim içimiz değil, belediyecilikte en büyük referans kaynağımız olan Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği üzere sadece hizmet yapacağız. Şehirlerimize hizmet edersek ve halkımızı mutlu edersek işte o zaman en büyük vatanseverliği yapmış olacağız. Türkiye’mizin huzurlu, mutlu ve kalkınmış bir Bağlar’a, Diyarbakır’a ihtiyacı var” diye konuştu.

DİYARBAKIR

31 Ekim 2019 Perşembe

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