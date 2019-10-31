Gençlik ve Değişim Derneği 6 gencin Avrupa hayalini gerçekleştirdi

Gençlik ve Değişim Derneği, Diyarbakırlı 6 gencin Avrupa hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Merkezi Diyarbakır’da bulunan ve maddi imkansızlıklar nedeni ile Avrupa’ya gidemeyen gençlerin hayalini gerçeğe dönüştüren Gençlik ve Değişim Derneği, 6 genci Hırvatistan’da götürdü. Erasmus + Programı tarafından desteklenen ve Hırvatistan'da gerçekleştirilen "From Migration to Integration" adlı değişim projesine dernek üyesi 6 kişi katılım sağladı. Projede, Türkiye, Yunanistan, Romanya, Ermenistan, Slovanya ve Hırvatistan'dan toplam 36 katılımcı yer aldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, projelerin devam ettiğini söyledi. Suvari, “Uzun yıllardır çeşitli projelerle gençleri Avrupa’ya götürüyoruz. Son olarak bünyemizdeki 6 gencimiz Hırvatistan’da düzenlenen değişim projesine katıldı. Yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz projelerle, birçok genci herhangi bir ücret ödemeden Avrupa’ya götürüm deneyim kazanmasını sağlıyoruz” dedi.

DİYARBAKIR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:30

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.