Diyarbakır sokaklarında 'kestane kebap' tezgahlardaki yerini aldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu.

Soğuk havaların kendini göstermesi ile birlikte Diyarbakır sokaklarını kestane kokusu sarmaya başladı. Tezgahı yeni açtığını söyleyen 51 yaşındaki Şevki Aygün, satışların yavaş yavaş başladığını söyledi. Aygün, "Uzun yıllardır sokaklarda açtığım tezgahta kestane satıyorum. Satışlarımız yavaş yavaş artmaya başladı. Fiyatlar biraz pahalı, vatandaşlar gram gram ancak alabiliyor" dedi.

DİYARBAKIR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:30

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.