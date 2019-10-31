Diyarbakır sokaklarında 'kestane kebap' tezgahlardaki yerini aldı

Diyarbakır’da soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu.
Soğuk havaların kendini göstermesi ile birlikte Diyarbakır sokaklarını kestane kokusu sarmaya başladı. Tezgahı yeni açtığını söyleyen 51 yaşındaki Şevki Aygün, satışların yavaş yavaş başladığını söyledi. Aygün, "Uzun yıllardır sokaklarda açtığım tezgahta kestane satıyorum. Satışlarımız yavaş yavaş artmaya başladı. Fiyatlar biraz pahalı, vatandaşlar gram gram ancak alabiliyor" dedi.
DİYARBAKIR
31 Ekim 2019 Perşembe
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