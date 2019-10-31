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Silvanlı öğrencilere ücretsiz saç bakımı

İHA

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Silvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan Bütün Okullar Kardeşimiz projesi kapsamında 6 kırsal mahalledeki okullarda eğitim gören 620 öğrencinin saç bakımı yapıldı.
Silvan'da başlatılan Bütün Okullar Kardeşimiz Projesi kapsamında Silvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü güzellik ve saç bakım hizmetleri bölümü erkekbayan kuaförlüğü dalı öğrencileri, şimdiye kadar kırsal mahallelerdeki okullarda bulunan 620 öğrencinin saç bakımını gerçekleştirdi.
Konu ile ilgili bilgi veren Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aydın, ilçeye bağlı ve ulaşımı zor olan kırsal mahallelerdeki okullarında eğitim gören 620 öğrencinin saç bakımını yaptıklarını söyledi. Aydın, "Bakanımızın belirttiği gibi tüm öğrencilerimizin gözlerine bakacağız. Onların yüreklerine dokunup, onlarla güçlü bağlar kurmak için çalışıyoruz. Onlar kuaföre gitmekte sorun yaşıyorlar. Biz onların ayağına gitmek istedik. Öğrencilerimizin yanında vatandaşlarımızın da kuaför ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 620 öğrencinin ihtiyacını ihtiyacını karşıladık. Çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek. Bütün öğrencilerimize ulaşmaya ve mesleki eğitimi halkımıza tanıtmak için çalışacağız. Mesleki eğitim personeline ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Çiğdemli Köyü İlkOrtaokulu Müdürü Şura Yapıcı da, uzakta olan okullarına destek veren ve projede emeği geçenlere teşekkür etti. Yapıcı, "İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın, okulun renklenmesi, kütüphanenin kurulması ve bu kuaför projesinde bizim yanımızda oldu. Eğitim bir ekip işidir, bizde bu ekibin içindeyiz. Silvan Milli Eğitim Müdürlüğü camiası olarak fiziken uzakta olsak bile unutulmamak çok güzel, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Silvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Halil Biçiçi ise, Bütün Okullar Kardeşimiz Projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Biçici, "Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan güzellik ve saç bakım hizmetleri bölümü erkek kadın kuaförlüğü dalı öğrencileriyle birlikte şu ana kadar 6 köy okulumuza giderek toplamda 620 öğrencimiz ve köy halkından kişilerin saç bakımlarını yaptık. Projemizin amacı en kırsal en zorlu köşelerde bile çocuklarımızın yüreğine dokunabilmek, ayrıca mesleki eğitimi yaygınlaştırmaktır" şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR

31 Ekim 2019 Perşembe

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