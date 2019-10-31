Kayyumdan amatör spor kulüplerine 1 milyon 200 bin TL'lik maddi destek Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, amatör spor kulüplerinin sorunlarına el attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayyumdan amatör spor kulüplerine 1 milyon 200 bin TL'lik maddi destek Diyarbakır Valisi ve ...

İHA

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, amatör spor kulüplerinin sorunlarına el attı. Göreve geldiği günden bu yana kentin sorunlarına çözüm üreten Vali Güzeloğlu, amatör spor kulüplerine 1 milyon 200 bin TL'lik destek sağladı.

Kayyumdan amatör spor kulüplerine 1 milyon 200 bin TL'lik maddi destek Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, amatör spor kulüplerinin sorunlarına el attı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, amatör spor kulüplerinin sorunlarına el attı. Göreve geldiği günden bu yana kentin sorunlarına çözüm üreten Vali Güzeloğlu, amatör spor kulüplerine 1 milyon 200 bin TL'lik destek sağladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Remzi Dayan, spor kulüp temsilcileri, sporcular ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak amatör sporun tüm branşlarında 207 kulübe 82 bini aşkın sporcuya böyle büyük bir yardımı yapmaktan dolayı mutluluk yaşadığını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Bizler siz gençlere güveniyoruz. Sizlerin, bizler için, geleceğimiz için en büyük güvence ve zenginliğimiz olduğunuzu da biliyoruz. Sizlerle sporla buluşan milli, manevi değerlerini bilen ve sahip çıkan, birlik ve beraberlik ruhunu temsil eden, dünyanın her ülkesinin gençleri ile bilgide ve sporda yarışabilen öz güvenli gençlerle geleceğimizi inşallah emin ellerde olduğunu da biliyoruz. Spor, sadece sportif bir alanda uğraşmanın ötesinde hayatınızı disiplin altına alan, sizi hayata karşı hazırlayan maddi ve manevi olarak sizi güçlü kılan çok önemli bir alan. Spor, disiplin demek, spor, çalışmak demek. Spor, bir bütün olarak bir ekibin içerisinde her türlü zorluğa karşı takım ruhuyla mücadele edip başarabilmek demektir. O açından sporun bütün branşlarında ama özellikle amatör spor branşlarında görev alan, katkı koyan ve siz spor yapan bütün gençlerimizi desteklemek bizim için temel bir vazife" dedi.
Okul spor kulüplerinde bugün itibariyle öğrenci ve sporcu sayısının devir alınan 2017 yılında 17 bin iken şu anda 35 bin 876 olduğunu kaydeden Güzeloğlu, "Göreve başladığımız an itibariyle bugün geriye dönüp baktığımızda 49 bin 799 olan sporcu lisanslı sayımız bugün Diyarbakır’da 49 binden 82 bin 459’a geldi. 2017 yılında 137 iken kulüp sayımız bugün 232’ye çıktı. Biz malzeme dahi bütün yardımlarımızın planlamasını yaptık. En kısa süre içerisinde amatör spor kulüplerimize malzeme yardımıyla da buluşturacağız inşallah" diye konuştu.
Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Remzi Dayan ise, belediyenin kulüplere verdikleri destek bir can suyu olduğunu belirtti. Dayan, "Bu sporcularımız bir umutla artık lige başlayacak, ligde, hem ligimizi, hem de ülkemizin başarısı için çaba harcayacaktır" şeklinde konuştu.
Tören temsili çekin takdim edilmesi, hediyelerin kabul edilmesi ve toplu fotoğrafın çekilmesiyle sona erdi.

DİYARBAKIR

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:36
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silvanlı öğrencilere ücretsiz saç bakımı
YEREL HABERLER Silvanlı öğrencilere ücretsiz saç bakımı
Silvan'da başı boş gezen köpekler vatandaşları korkutuyor
YEREL HABERLER Silvan'da başı boş gezen köpekler vatandaşları ...
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek çığ gibi büyüyor Kocaeli’nden gezi amaçlı Diyarbakır’a gelen bir grup kadın, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti Kocaeli'nden gelen kadınlar, HDP önünde aileler ile birlikte 'kahrolsun PKK' sloganları attı
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek çığ ...
Diyarbakır sokaklarında 'kestane kebap' tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Diyarbakır sokaklarında 'kestane kebap' tezgahlardaki ...
Gençlik ve Değişim Derneği 6 gencin Avrupa hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Gençlik ve Değişim Derneği 6 gencin Avrupa hayalini ...
Yeşil Bağlar için çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Yeşil Bağlar için çalışmalar devam ediyor
Kulp’ta, okullarda görevli özel güvenlik görevlileri eğitime alındı
YEREL HABERLER Kulp’ta, okullarda görevli özel güvenlik görevlileri ...
HDP önündeki eylemde 59'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 59'uncu gün
Diyarbakır sokakları dizi setlerine dönüştü Diyarbakır’da bir grup genç tarafından hazırlanan ‘Beni Bul’ dizisinin çekimlerine başlandı Yıllar sonra kentin sokaklarında çekilen dizide Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel güzellikleri ön plana çıkarılacak Yapımcı ve yönetmen, dizinin ulusal kanallarda yayınlanması için kolları sıvarken, devam ettirilmesi için de destek bekliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır sokakları dizi setlerine ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 59'uncu gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 59'uncu gününde
Sözen ve Gündüz’den ABD temsilciler meclisinin sözde Ermeni soykırımı kararına sert tepki
YEREL HABERLER Sözen ve Gündüz’den ABD temsilciler meclisinin sözde ...
Suriye'den yapılan saldırılarda yaralanan Şivan Çetin, 19 gün sonra şehit oldu
YEREL HABERLER Suriye'den yapılan saldırılarda yaralanan Şivan ...
DÜ'de sivil savunma konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER DÜ'de sivil savunma konferansı düzenlendi
Diyarbakır´da Sur Yarı Maratonu heyecanı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da Sur Yarı Maratonu heyecanı
Diyarbakır’da Uluslararası Sur Yarı Maratonu heyecanı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Uluslararası Sur Yarı Maratonu heyecanı
Başkan Beyoğlu’ndan Koçlardan’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan Koçlardan’a ziyaret
HDP önündeki ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelere destek ziyareti
Diyarbakır takımları kupaya veda etti
YEREL HABERLER Diyarbakır takımları kupaya veda etti
Eşine benzin döküp yakan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşine benzin döküp yakan koca tutuklandı
Jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü
YEREL HABERLER Jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü
Jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü
YEREL HABERLER Jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü
Bağlar Belediyespor’un Cumhuriyet Bayramı başarısı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor’un Cumhuriyet Bayramı başarısı
Genç avukatın cinayet sanığına müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Genç avukatın cinayet sanığına müebbet hapis istemi
‘Çocuk sahibi olmazsın’ denilen kadın 14 yıl sonra anne oldu
YEREL HABERLER ‘Çocuk sahibi olmazsın’ denilen kadın 14 yıl sonra ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X