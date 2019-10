Kayyumdan amatör spor kulüplerine 1 milyon 200 bin TL'lik maddi destek Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, amatör spor kulüplerinin sorunlarına el attı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, amatör spor kulüplerinin sorunlarına el attı. Göreve geldiği günden bu yana kentin sorunlarına çözüm üreten Vali Güzeloğlu, amatör spor kulüplerine 1 milyon 200 bin TL'lik destek sağladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Remzi Dayan, spor kulüp temsilcileri, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak amatör sporun tüm branşlarında 207 kulübe 82 bini aşkın sporcuya böyle büyük bir yardımı yapmaktan dolayı mutluluk yaşadığını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Bizler siz gençlere güveniyoruz. Sizlerin, bizler için, geleceğimiz için en büyük güvence ve zenginliğimiz olduğunuzu da biliyoruz. Sizlerle sporla buluşan milli, manevi değerlerini bilen ve sahip çıkan, birlik ve beraberlik ruhunu temsil eden, dünyanın her ülkesinin gençleri ile bilgide ve sporda yarışabilen öz güvenli gençlerle geleceğimizi inşallah emin ellerde olduğunu da biliyoruz. Spor, sadece sportif bir alanda uğraşmanın ötesinde hayatınızı disiplin altına alan, sizi hayata karşı hazırlayan maddi ve manevi olarak sizi güçlü kılan çok önemli bir alan. Spor, disiplin demek, spor, çalışmak demek. Spor, bir bütün olarak bir ekibin içerisinde her türlü zorluğa karşı takım ruhuyla mücadele edip başarabilmek demektir. O açından sporun bütün branşlarında ama özellikle amatör spor branşlarında görev alan, katkı koyan ve siz spor yapan bütün gençlerimizi desteklemek bizim için temel bir vazife" dedi.

Okul spor kulüplerinde bugün itibariyle öğrenci ve sporcu sayısının devir alınan 2017 yılında 17 bin iken şu anda 35 bin 876 olduğunu kaydeden Güzeloğlu, "Göreve başladığımız an itibariyle bugün geriye dönüp baktığımızda 49 bin 799 olan sporcu lisanslı sayımız bugün Diyarbakır’da 49 binden 82 bin 459’a geldi. 2017 yılında 137 iken kulüp sayımız bugün 232’ye çıktı. Biz malzeme dahi bütün yardımlarımızın planlamasını yaptık. En kısa süre içerisinde amatör spor kulüplerimize malzeme yardımıyla da buluşturacağız inşallah" diye konuştu.

Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Remzi Dayan ise, belediyenin kulüplere verdikleri destek bir can suyu olduğunu belirtti. Dayan, "Bu sporcularımız bir umutla artık lige başlayacak, ligde, hem ligimizi, hem de ülkemizin başarısı için çaba harcayacaktır" şeklinde konuştu.

Tören temsili çekin takdim edilmesi, hediyelerin kabul edilmesi ve toplu fotoğrafın çekilmesiyle sona erdi.

