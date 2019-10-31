Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneler için kısa film

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İLETİŞİM Başkanlığı, dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'daki HDP binası önünde 2 aydır oturma eylemi yapan annelerin hikayelerinin anlatıldığı kısa film hazırladı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. İletişim Başkanlığı'nca oturma eylemindeki 55 ailenin hikayesinin anlatıldığı kısa film hazırlandı. Kürtçe ağıt eşliğinde, İngilizce alt yazıyla hazırlanan kısa filmde, evlatlarının bulunması için oturma eylemi yapan annelerin hikayelerine ve röportajlarına yer verildi.



DİYARBAKIR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

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