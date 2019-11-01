Şehit ailelerinden Bülent Arınç’ın KHK çıkışına sert tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın katıldığı bir Youtube kanalında ‘KHK bir faciadır’ çıkışına sert tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, YİK üyesi Bülent Arınç’ın, katıldığı bir Youtube kanalında “KHK bir faciadır. Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir polisi gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Ve ben onlara birkaç kuruş fazla vereyim de bir katkım olsun diyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman, bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğüm zaman acı duyuyorum. Bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan genel müdür gördüğümde felaket oluyorum. Bütün bunları yaşıyor Türkiye, kimse savunamaz bunu“ diyen Cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu üyesi Bülent Arınç’ı bunun planlanarak, kurgulanarak, zamanlaması manidar sözlerinden dolayı kınadığını söyledi.

Ziya Sözen, Bülent Arınç’ın daha önce de PKK ile irtibatı ve iltisaklı mahkemelerce kesinleşmiş ve bundan dolayı cezaevine girmiş, hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle cezaevinden çıkarılmış ve en son Mardin’de HDP’nin belediye Başkanı iken PKK'ya yardım ve yataklıktan dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk için de ‘Ahmet Türk’ü tanırım. Ahmet Türk PKK’lı değil, iyi adamdır’ şeklinde sözler sarf etmiş olduğunu belirterek, “Şehit ailelerini ve gazilerini temsil eden bir konfederasyonun genel başkanı olarak, bir şehit çocuğu olarak Bülent Arınç’ın bu küstahça sözleri karşısında kimse bizden susmamızı beklemesin. Bülent Arınç bu sözleriyle aşikar bir şekilde hepimizin gözlerinin içine baka baka FETÖ’yü desteklemiştir. Cumhurbaşkanımızın “FETÖ’cülere acırsak, acınacak duruma geliriz“ sözleri ortada iken Bülent Arınç bu sözleri neden sarf ediyor. Bülent Arınç bu sözleri sarf ederken kimse kendisine neden cevap vermiyor. Çünkü bu sözler yenilir yutulur sözler değildir. Bülent Arınç bu sözleri sarf ettikçe ödüllendiriliyor. Damadı FETÖ’den cezaevinde yatmakta iken neden dışarı çıkarıldı. Bülent Arınç bunca meydan okumaya karşın neden hala Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu görevini yürütüyor. Oğlu neden milletvekili yapıldı. Türkiye sadece Bülent Arınç’tan mı ibaret. Bülent Arınç bu gücü nereden ve kimden alıyor. Şehit aileleri ve gaziler olarak bu soruların cevabını öğrenmek en doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz” dedi.



“Arınç, FETÖ’cülerden özür diliyorum derken, bu özrü kim adına diliyor”

ABD temsilciler meclisinin FETÖ’nün desteği ve lobisi ile Ermeni soykırım yasa tasarısını kabul etmesi, ülke ve Cumhurbaşkanı ailesi için ambargo kararı aldığı bir dönemde Bülent Arınç'ın FETÖ’cülere moral ve motivasyon anlamına gelen bu sözleri neden sarf ettiğini anlamadıklarını belirten Sözen, “KHK’dan kamudan ihraç edilen kişileri Bülent Arınç evinde niçin ve nasıl çalıştırıyor. Bunları çalıştırarak hükümete ve devlete meydan mı okuyor. Bülent Arınç FETÖ’cülerden özür diliyorum derken, bu özrü kim adına diliyor. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan birinin bu sözleri kullanması vatandaşlarımızın devletimize olan güveni sarsıyor. Bülent Arınç, ‘Bulaşık yıkayan genel müdürü, benzinlikte pompa tutan Danıştay üyesini görünce acıyorum’ derken bile ajitasyon yapıyor. Çünkü iddia ediyorum FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle KHK’dan ihraç edilen hiç bir genel müdür bulaşık yıkamıyor, hiç bir Danıştay üyesi benzinlikte pompa tutmuyor. Bunlar külliyen yalandır, bunlar FETÖ’cüleri mağdur olarak gösterme çabasıdır. FETÖ ve Pensilvanyadaki sözde lideri her ay FETÖ’cülere oluk, oluk para gönderiyor” şeklinde konuştu.

Bülent Arınç’ın 15 Temmuzda şehit olan şehit ve gazi ailelerine de acıyıp acımadığını soran Sözen sözlerine şöyle devam etti:

“Şehit Ömer Halis Demir için, Şehit İlhan Varank için, Şehit Erol Olçok için, Şehit Abdullah Tayyip Olçok için, Özel harekatta şehit olan Özel Harekat Polisi Demet Sezen ve arkadaşları için, İstanbul’da şehit edilen Albay Sait Ertürk için, Jandarma Genel Komutanlığında gazi olan ve ömrünün geri kalan kısmını felçli geçirecek olan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan için üzülüyor musunuz? Bu küstahça sözler sarf ederken hiç utanmadınız mı? Bu sözlerinizden dolayı şehitlerimizin ailelerinin yüzüne nasıl bakacaksınız. Bu facia sözlerinizden dolayı şehit ailelerimizden, gazilerimizden özür dileyecek misiniz? Bu sözlerinizden dolayı Cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu görevinizden istifa edecek misiniz. Bülent Arınç, sizde zerre kadar onur ve gurur varsa lütfen artık yakamızdan düşün. Bu ülkenin kanını yeterince emdiniz. Bu ülkenin kozmik odalarını FETÖ’cülere peşkeş çektiniz. Sizde oğlunuz da bu kutsal görevlerden istifa edin. Emin olunuz ki sizin bu sözleriniz teröristlerin bize sıktığı kurşunlardan daha çok acı veriyor bize. Son olarak bunu ifade edeyim ki, görevi ve makamı ne olursa olsun kimse gözümüzün içine baka baka teröristleri, FETÖ'cüleri savunamaz. Savunduğu takdirde bedeli ne olursa olsun cevabını vermeye ve haddini bildirmeye devam edeceğiz. Bunun için bir bedel ödememiz gerekiyorsa ödemeye razıyız. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.”

DİYARBAKIR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:15

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