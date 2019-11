Eşinin benzin döküp yaktığı kadın, daha önce de şiddet görmüş

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, eşinin benzin dökerek yakıp ölümüne neden olduğu talihsiz kadının, daha önce de şiddet gördüğü, bu nedenle bir dönem sığınma evinde kaldığı ve karakola şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ergani ilçesinde yaklaşık 15 gün eşi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen talihsiz Güllü Y., 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından cani koca Can Y., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Can Y., ifadesinde eşi ile şoför koltuğunun yanında oturduğu için tartıştığını, o sinirle eve benzin döktüğünü ve benzini dökerken kendisi ile eşinin üzerine sıçramış olabileceğini söyledi. Can Y., pişman olduğunu, kendinde olmadığını ve ne yaptığını bilmediğini öne sürdü.

Öte yandan talihsiz kadın Güllü Y.’nin yakınları, kocasının eşine şiddet uygulayıp çocuklarını dolapta sakladığını öne sürdü. Güllü Y.’nin, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü, talihsiz kadının başında akvaryum kırdığını ve bıçak çektiğini kaydetti. Güllü Y.’nin bir dönem sığınma evine de gittiğini aktaran yakınları, Can Y.’nin kendisini ikna edip eve geri götürdüğünü ve bu süreçte talihsiz kadının karakola gidip eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

