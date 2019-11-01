DÜ öğrencilerinden kozmetik fabrikasına teknik gezi

Sanayi/okul işbirliği kapsamında, Dicle Üniversitesi(DÜ) Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu saç ve güzellik hizmetleri bölümü 1.ve 2. sınıf öğrencileri kozmetik fabrikasına teknik gezi gerçekleştirdi.

Kozmetik firması tarafından fabrikada üretim, ürün paketleme, tasarım, ulaşım ve ARGE alanlarıyla ilgili departmanlar öğrencilere tanıtılarak bilgilendirildi. Kozmetik firmasının ARGE bölüm şefi Dr. Hayrettin Dinç, boya içeriğindeki kimyasallar ve saç üzerine etkisi konulu eğitim semineri verdi.

Kozmetik firması tarafından öğrencilere, kendi ürün gruplarının bulunduğu hediye paketleri dağıtıldı. Atölye uygulamalarında öğrencilerin kullanmaları için ürün çeşitlerinden de Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’ndaki atölyeye ürün hibe edildiği belirtildi.

DİYARBAKIR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:15

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