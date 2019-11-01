Eşini, 'serviste şoförün yanına oturdu' diye yaktığı ortaya çıktı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, Can Yılmaz'ın (35), eşi Güllü Yılmaz'ı (30), iş yerine ait serviste sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa oturduğu için üzerine benzin döküp, ateşe verdiği ortaya çıktı.

Ergani ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, 17 Ekim günü eşi Güllü Yılmaz ile tartıştı. İddiaya göre Yılmaz, evde bidonda bulunan benzini kendisi, kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi. Güllü Yılmaz, alevler içinde ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, 12 gün süren yaşam mücadelesini, geçen salı günü kaybetti.

Tedavilerinin tamamlanması üzerine önceki gün kızı Zeynep ile birlikte taburcu edilen Can Yılmaz, gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Can Yılmaz, Ergani Sulh Ceza Hakimliği´nde suçunu kabul etti. Yılmaz ifadesinde olaydan önce eşiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de yine aynı konular üzerine tartıştıklarını öne sürdü. Yılmaz, eşinin işe giderken servis aracında şoför koltuğunun yanında oturduğunu, bu konudan tartışma çıktığını, sinirlenmesi üzerine de benzin getirip, döktüğünü ifade etti. Çakmağı çaktığını hatırlamadığını öne süren Yılmaz, tutuklandı.



DİYARBAKIR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:15

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