Bismil'de, evden hırsızlığa 3 gözaltı

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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde evden ziynet eşyaları ve para çalan 3 hırsız, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bismil ilçesinde 28 Ekim günü Tepe Mahallesi'nde oturan A.Ş.'nin evine giren hırsızlar, ziynet eşyaları ile para çaldı. A.Ş.'nin şikayeti üzerine jandarma, çalışma başlattı. Mahallenin giriş ve çıkışlarındaki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alan jandarma, şüphelilerin M.A., M.Ö. ve S.T. olduğunu belirledi. Ekipler, dün düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.



DİYARBAKIR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:16

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