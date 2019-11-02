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Beyoğlu; "Geleceğimizi kurtaracak olan şuurlu nesiller olacak"

İHA

Gençlerle söyleşide bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'ın ve Türkiye'nin geleceğinin şuurlu ve eğitimli nesillerden geçtiğine dikkat çekerek bunun için kendileri başta olmak üzere herkese sorumluluk düştüğünü söyledi. Türkiye ve İslam düşmanlarının tek vücut halinde saldırdığını da anlatan Beyoğlu, "Buna karşı direnen bir liderimiz ve cumhurbaşkanımız var. Hepimiz bu mücadelede kendisinin arkasında dimdik durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu; "Geleceğimizi kurtaracak olan şuurlu nesiller olacak"

Gençlerle söyleşide bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'ın ve Türkiye'nin geleceğinin şuurlu ve eğitimli nesillerden geçtiğine dikkat çekerek bunun için kendileri başta olmak üzere herkese sorumluluk düştüğünü söyledi. Türkiye ve İslam düşmanlarının tek vücut halinde saldırdığını da anlatan Beyoğlu, "Buna karşı direnen bir liderimiz ve cumhurbaşkanımız var. Hepimiz bu mücadelede kendisinin arkasında dimdik durmalıyız" ifadelerini kullandı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Milli Birlik Cemiyeti Diyarbakır İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Gençlik Ve Yerel Yönetimler" konulu söyleşiye katıldı. Bağlar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide Beyoğlu, hem gençlere hitap etti hem de sorularını cevapladı. Konuşmasına dua ve Kur'anı Kerim'den ayet okuyarak başlayan Beyoğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"Küffar Müslümanlara karşı birleşmiş"
Beyoğlu, gençlere yönelik yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Beyoğlu, "Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Müslüman şuurlu olmakla mesuldur. Hakkı ve sabrı tavsiye etmelidir.
Birbirlerinin aleyhinde davranmamalıdır. Dünyaya baktığımızda küffar, Müslümanlara karşı birleşmiş. Müslüman olmayınca kendi aralarında kavga ediyorlar ancak söz konusu Müslümanlar olunca kendi aralarındaki kavgayı bırakıp Müslümanlara saldırıyorlar. Rabbimize şükürler olsun başımızda şuurlu bir lider var. Duruşu ile dünyaya insanlık dersi veriyor. Liderimize ve ülkemize sahip çıkmalıyız. Kavga edersek hepimiz yara alırız. İslamiyete ve Türkiye'ye zarar veririz" diye konuştu.

"Ak Parti bir dava hareketidir"
Gençlerden aktif olarak siyasete girmelerini isteyen Beyoğlu, "Sevgili gençler, cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi siyasete girmelisiniz. Mevcut şartlarda Türkiye'de siyaset yapılacak tek adres Ak Parti'dir. Ak Parti, partiden ziyade bir dava hareketidir. Partiler de insanlar gibi doğar, büyür ve ölür. Nice partilerin sonu böyle oldu. Ama temelinde İslam ve insan varsa bu hareket bitmez. Ak Parti'de bu var.
Eksiklerimizi kendi içimizde konuşalım ama dışarıya karşı dikkatli olalım. Basın yoluyla, sosyal medyada birbirimizi yıpratmayalım. Birliğimizi güçlendirelim" ifadelerini kullandı.

"Bu gençlere sahip çıkarsak geleceğimiz kurtulur"
Diyarbakır'da sahip çıkılması halinde toplumun yarınlarına ışık tutacak potansiyele sahip genç bir kitle olduğunu belirten Beyoğlu, "Bağlar'da 135 bin öğrenci var. Fidan dikme etkinliğimiz oldu. 200'e yakın çocuk katıldı. Hepsi pırıl pırıl hayat dolu çocuklar. Bize sahip çıkın dercesine bakıyorlardı. Çok ciddi bir genç nüfusumüz var. Bugün sahip çıkamazsak İslamiyeti ve insanlığı anlatıp iyi yetiştiremezsek liseden sonra canavara dönüşebilirler. Uyuşturucunun, terörün, çetelerin tuzağına düşebilirler. Bundan hepimiz sorumluyuz. Sahip çıkarsak çok değil 20 yıl sonra Diyarbakır yeniden sahabeler şehri kimliğine layık hale gelir.
Çocukları sosyal medya ve internetten kurtarıp zaman ayırırsak geleceği kurtarmış oluruz. Şuurlu, eğitimli nesiller yetiştirelim. İşte o zaman şehrimizi de ülkemizi de kurtaracak gücümüz olur. Peygamber efendimiz tek başına başladı, sonra İslam dalga dalga büyüyerek bugüne geldi. Biz de başarabiliriz. Sevgi, şefkat ve güzel hasletlerle yaklaşalım. Kardeşliğimizi bu şekilde büyütebiliriz. Müslümanı Müslümana kırdırtmayalım. Sorunlarımızı sosyal medyada değil, kendi içimizde konuşarak çözelim. O insanları kazanmış oluruz. Aksi takdirde kendimize de davamıza da zarar vermiş oluruz" dedi.

"Türkiye'de alternatifi olmayan lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır"
Bize oy vermiyorlar diye halkı suçlamaya hakkımız yok diyen Beyoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Demek ki bir şeyleri doğru yapmamışız. Gönüllere girememişiz. Emin olun insanları ikna etme ve kazanma yoluna gidersek insanları kazanmış oluruz. Sizlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmenizi istiyorum. Beklediğimiz birileri aday gösterilmediği zaman tepki gösteriyoruz, küsüyoruz. Kim zarar görüyor? Elbette davamız zarar görüyor. Bu doğru değil. Bunların farkında olmalıyız.
Türkiye'de alternatifsiz tek lider Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisinin deyimi ile birlikte güçlüyüz, hep birlikte Türkiye'yiz. Türkiye'mize çok büyük saldırı ve kumpasların yapıldığı bu dönemde güçlü liderliği ile ülkeyi ayakta tutuyor. Hepimize düşen görev cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmaktır".

DİYARBAKIR

02 Kasım 2019 Cumartesi

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