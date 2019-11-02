Jandarmayı fark edince kaçak göçmenleri indirip kaçtı

DİYARBAKIR'da Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen, yol kenarında yürürken jandarma tarafından yakalandı. Araç sürücüsünün, yol kontrolü yapan jandarmayı fark edince kaçakları indirip kaçtığı belirlendi.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 20 kaçağı Batman'a götürmek için yola çıkan aracın sürücüsü, Çınar ilçesi yakınlarında, yol kontrolü yapan jandarmayı fark etti Kaçakları araçtan indiren sürücü kaçtı. Bunun üzerine kaçaklar, Diyarbakır'a doğru yürümeye başladı. Bu sırada grubu gören jandarma, kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde Afganistan uyruklu kaçaklar olduğu saptanan 20 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçaklar, İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne götürürken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.FOTOĞRAFL



DİYARBAKIR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:16

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