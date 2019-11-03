Terör yandaşları vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da bir grup terör yandaşı, sokak ortasında havai fişek patlatarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Olay, dün akşam Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup terör yandaşı, akşam saatlerinde ellerinde havai fişeklerle caddeye çıktı. Sağa sola havai fişekler savuran terör yandaşları, daha sonra yoldan geçen araçlara saldırdı. Terör yandaşlarının attığı havai fişekler bu sırada olayı cep telefonu ile kaydeden bir kadının evine isabet etti. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

DİYARBAKIR 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:26

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.