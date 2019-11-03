Beyoğlu'ndan kelebek hastası minik kardeşlere anlamlı destek

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kelebek hastalığı tedavisi gören İrem ve Sümeyye Taban kardeşleri Ergani'deki evlerinde ziyaret ederek genç oda takımı ve oyuncak hediye etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kelebek hastalığı tedavisi gören minik kardeşlerin yüzünü güldürdü. Daha önce kendisine ulaşarak çocuklarının bu hastalıktan dolayı zor günler geçirdiğini dile getiren Taban ailesine ziyaret sözü veren Beyoğlu, doğuştan kelebek hastası olan 7 yaşındaki İrem ve 5 yaşındaki Sümeyye Taban kardeşleri güzel bir sürprizle ziyaret etti. Başkan Beyoğlu, hasta olan İrem ve Sümeyye için genç odası takımı ve oyuncak hediye ederek hastalığı yenmek ve hayata tutunmak için moral desteğine ihtiyacı olan minik yürekleri mutlu etti.



“İnsani görevimizi yaptık"

Çocuklarla yakından ilgilenerek moral veren Başkan Beyoğlu, “Biz insani görevimizi yaptık. Çocuklarımızı ziyaret etme sözü vermiştik, yerine getirdik. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Allah’tan şifalar diliyoruz. Çocuk mutlu olursa dünya mutlu olur. Bize onların sağlığı ve duaları yeter” dedi.



“Çocuklarımızı mutlu ettiniz, Allah da sizleri mutlu etsin"

Çocukların mutluluğu gözlenirken okunurken, anne Birgül Taban bu zor dönemde destek olan Başkan Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu'na teşekkür etti. Duygu dolu anlar yaşayan genç anne, “Çocuklarımız doğuştan beri bu hastalığı yaşıyor. Tedavi süreçleri oldukça zor. Hem maddi hem manevi olarak desteğe ihtiyaç oluyor. Hüseyin başkan ve Dürdane hanım çocuklarımızın yüzünü güldürdü, onları mutlu etti. Allah kendilerinden razı olsun, dualarımızda hep olacaklar” diye konuştu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Taban ailesine yaptığı ziyaretin ardında aynı mahallede yaşayan çocuklara futbol topları ve oyuncaklar hediye ederek yüzlerini güldürdü.

Çocuklar hediyeleriyle birlikte Başkan Beyoğlu ile resim çektirdi.

DİYARBAKIR 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:17

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