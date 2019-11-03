Fedakar öğretmenden muhtaç öğrenci ve ailelere yardım seferberliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fedakar öğretmenden muhtaç öğrenci ve ailelere yardım seferberliği

İHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğretmenlik yapan Engin Akyol, maddi durumu düşük öğrenci ve aileleri için yardım seferberliği başlattı.

Fedakar öğretmenden muhtaç öğrenci ve ailelere yardım seferberliği

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde öğretmenlik yapan Engin Akyol, maddi durumu düşük öğrenci ve aileleri için yardım seferberliği başlattı.
Bismil’in fedakar öğretmeni Akyol, öğrencilerin elbise, ayakkabı, pantolon, kitap, kırtasiye gibi ihtiyaçlarını karşılamak ve yoksul ailelere yardımlarda bulunmak için yaptığı çalışmayla yaklaşık bir yıl içerisinde 3 bin çocuğa elbise ayakkabı kırtasiye ve bin aileye iye gıda yardımında bulundu.
Yaptığı çalışma ile ilgili konuşan Akyol, umut beklemek ve aramanın toplumda çok fazla insanda bulunduğunu söyledi. Akyol, “İnsanlık değerini ve bilincini artırma adına gönül köprüsü olmaya gönül koyan gönüllü bir vatandaşım. Hayırseverlerin desteğini umut bekleyen yüzlerce insana yetiştirmeye ilke edinmeye ve umut ışığı olma adına gönül koydum. Yaklaşık 8 yıldır bu yolda hizmet eden bir gönüllüyüm. Bu gönüllü bilincini yapmamın sebebi ise o kadar umut bekleyen insan var ki ve umutlarına umut olmayan o kadar can var ki bende bir nebze de olsa karınca misali hayırseverlerin desteği ile ayakkabı, kitap, giyim, gıda kolisi gibi çalışmalar yapmaktayım. Yıllardır çevre doğa bilinci için Bismil de hizmet edip ve birçok proje uygulayarak çevre bilincini oluşturma adına yeşillendirme projeleri çevre doğa bilinci adı altında yediden yetmişe eğitimlerde vermekteyim. Sadece Bismil değil benim için Türkiye’nin dört bir yanı aynıdır. Nerede bir umut ışığı bekleyen birilerini görüyorum veya duyuyorum destek olmak için seferber olmaya çalışıyorum. Türkiye’nin birçok ilinde de güzel umut projesini yaptık. Çocuklardaki bu güzel duygu ve sevinç her şeye bedeldir. Herkes ben derse toplumda durumu hiç iyi olmayan insanlar da kendi başlarına terk edilirse toplum için hiç iyi olmaz. Bu insanları kaybetmiş oluruz. Çocukları da zararlı yollara girmeye mahkum olacaktır” dedi.

DİYARBAKIR

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:39
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyoğlu'ndan kelebek hastası minik kardeşlere anlamlı destek
YEREL HABERLER Beyoğlu'ndan kelebek hastası minik kardeşlere anlamlı ...
Terör yandaşları vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Terör yandaşları vatandaşlara korku dolu anlar ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 62'nci gününde Acılı baba Şevket Altıntaş: "Burada gerçek acı yaşanıyor, senaryo değil"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 62'nci ...
Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı ördü Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan anneler, başta Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan askerler olmak üzere Mehmetçiğe atkı örmeye başladı Bir hafta boyunca atkı örecek olan acılı anneler, ördükleri atkıları soğuktan etkilenmemeleri için askerlere gönderecek Mehmetçiklere asker selamı da gönderen anneler, askerlerin yanında oldukları mesajını verdi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı ...
Soğuk havalar yüzünü gösterdi, vatandaşlar aktarlara koştu
YEREL HABERLER Soğuk havalar yüzünü gösterdi, vatandaşlar aktarlara ...
Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 ...
Tarım ve hayvancılıkta teknoloji konferansı
YEREL HABERLER Tarım ve hayvancılıkta teknoloji konferansı
Ziynet eşya ve para çalan hırsızlar detaylı kamera incelemesi sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Ziynet eşya ve para çalan hırsızlar detaylı kamera ...
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Trabzon’dan
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de ...
Yazar Mahmut Kutlu kitap tanıtımında okurlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Yazar Mahmut Kutlu kitap tanıtımında okurlarıyla bir ...
Cinsel istismarda bulunduğu 17 yaşındaki kızı fuhuş çetesinin başına getirmiş
YEREL HABERLER Cinsel istismarda bulunduğu 17 yaşındaki kızı fuhuş ...
Jandarmayı fark edince kaçak göçmenleri indirip kaçtı
YEREL HABERLER Jandarmayı fark edince kaçak göçmenleri indirip kaçtı
Farklı din ve dillerin mensuplarından oluşan heyetten annelere destek Hatay Sivil İrade Platformu’ndan evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret
YEREL HABERLER Farklı din ve dillerin mensuplarından oluşan heyetten ...
Jandarma kontrol noktasını gören sürücü yabancı uyruklu 20 kişiyi bırakıp kaçtı Yolda kaderine terk edilen yabancı uyruklulara jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Jandarma kontrol noktasını gören sürücü yabancı ...
HDP önündeki eylemde 61'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 61'inci gün
Beyoğlu; "Geleceğimizi kurtaracak olan şuurlu nesiller olacak"
YEREL HABERLER Beyoğlu; "Geleceğimizi kurtaracak olan şuurlu ...
Şehit aileleri ve gazilerden Bülent Arınç’a tepkiler çığ gibi büyüyor
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilerden Bülent Arınç’a tepkiler ...
Bismil'de, evden hırsızlığa 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bismil'de, evden hırsızlığa 3 gözaltı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 61'inci gününde Süheyla Demir: "Zafer bizim olacaktır”
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 61'inci ...
Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı
Diyarbakır’da terör operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terör operasyonu: 6 gözaltı
Diyarbakır’da sosyal medya hesabından devlet büyüklerine hakaret eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sosyal medya hesabından devlet ...
Eşini, 'serviste şoförün yanına oturdu' diye yaktığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Eşini, 'serviste şoförün yanına oturdu' diye yaktığı ...
Silvan'da korkutan yangın
YEREL HABERLER Silvan'da korkutan yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X