Lice'de 220 kilo esrar ele geçirildi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 220 kilo 10 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice'ye bağlı Çağdaş köyü kırsalındaki ağaçlık ve çalılık alanda esrar saklandığı belirlendi. Harekete geçen jandarma, söz konusu yere operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan çalılık alanda üzeri brandayla örtülmüş çuvallarda toplam 220 kilo 10 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, uyuşturucuyu bırakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:25

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.