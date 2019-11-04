Avukat eşini öldürmüştü, tutukluluk halinin devamına karar verildi

Diyarbakır’da, avukat eşini çocuklarının gözü önünde silahla öldüren sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı’yı çocuklarının gözü önünde kurşunlayarak öldüren Mesut Issı’nın yargılanmasına Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mesut Issı, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmesi nedeniyle katılmazken, sanık ve müdafi avukatları hazır bulundu. Avukatların yapmış olduğu savunmaların ardından mahkeme, bilirkişiden analizlerin gelmesi ve eksik evrakların tamamlanması için davayı 27 Ocak 2020’ye erteledi.



Olayın geçmişi

Olay 19 Mayıs’ta Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde meydana gelmişti. İddiaya göre, çocuklarının bir etkinliğinden dönen Müzeyyen Boylu Issı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobilin içinde eşi ile tartışmış, tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu Issı, araçtan çıkarak yürümeye başlamış, bu sırada aracı park eden Mesut Issı, çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırmıştı. Yüzüne ve karnına toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu Issı, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

DİYARBAKIR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:18

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