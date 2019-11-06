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HDP önündeki evlat nöbeti 65'inci gününde Oğlu terör örgütü tarafından dağa kaçırılan acılı baba ...

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, soğuk havalara rağmen sürerken 65'inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti, soğuk havalara rağmen devam ediyor. 65'inci güne giren evlat nöbeti ile ilgili konuşan Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalıştığı sırada askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için Ağrı’dan Diyarbakır’a gelip HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldıklarını söyledi.

"HDP’liler bizim çığlığımıza dayanamayıp kapıyı kilitleyip gitti"
HDP il binası önünde evladından gelecek bir haber için oturma eylemine devam ettiklerini kaydeden acılı baba Gökçe, "Bizler 65 gündür buradayız her hangi bir gelişme yok fakat HDP kapısını kilitleyip gitti. HDP’liler bizim bu çığlığımıza dayanamayıp kaçıp kapıyı kilitleyip gitti. HDP zannediyor ki biz buradan gideceğiz. HDP zannediyor ki kapıyı kilitleyip gittiler, bizim de çadırı söküp gideceğimizi sanıyor. Biz gitmeyeceğiz, buradayız. Evlatlarımız gelinceye kadar da burada olacağız. HDP’liler bizlere bir açıklama yapmasını ve evlatlarımızı geri getirmesi çağrısında bulunuyoruz. HDP’liler gerek parti başkanları gerekse milletvekilleri gelip burada daha önce eylem yapıyorlardı, madem eylem yapıyorlardı şimdi neden eylem yaptıkları yeri kapatıp başka yerlere taşındılar. Biz burada kalacağız” diye konuştu.

DİYARBAKIR

06 Kasım 2019 Çarşamba

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