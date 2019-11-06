Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı

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DİYARBAKIR'dan, Şanlıurfa'da Suriye sınır hattındaki birliklere konuşlandırılmak üzere havan sevkiyatı yapıldı.

Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Diyarbakır'daki birlikten sabah saatlerinde çıkan askeri araçlar, arkasındaki havan toplarıyla birlikte Şanlıurfa'ya gitmek için hareket etti. Havanların Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin karşısında, Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.



DİYARBAKIR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

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