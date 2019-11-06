Anaokulu öğrencileri sağlıklı yaşam içi pedal çevirdi

Diyarbakır Yükseliş Koleji idarecileri, sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak amacıyla ana okul öğrencileriyle pedal çevirdi.

Yükseliş Koleji idarecileri, öğretmenleri, öğrenciler ve veliler sağlıklı yaşam için hareketli olma konusunda farkındalık oluşturmak için anaokulu öğrencileriyle pedal çevirdi. Kayapınar trafik şube ekipleri eşliğinde yapılan bisiklet turu, okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması, bu konularda yapılan uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflendiği kaydedildi.

DİYARBAKIR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

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