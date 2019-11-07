Kulp’ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) kapsamında okullarda görevlendirilen personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan İş Sağlığı ve Güvenlik Uzmanı Süleyman Arcan, okullarda zaman zaman sağlıksız ve güvensiz durumlardan kaynaklanan çeşitli olaylar ve kayıpların yaşanabileceğini söyledi. Arcan, "Kayıpları önlemek için risk alanlarını bilmek çok önemlidir. Çalışma ve yaşam alanlarına ilişkin risk envanteri oluşturmak ve risklerin değerlendirilmesi yoluyla ortamdaki riskler ve tehlikeleri izlemek mümkündür. Özelikle büyüme ve ergenlik çağındaki öğrencilerin bulunduğu okul ortamları, sağlık ve güvenlikle ilgili tüm konularda daha çok özen gerektirmektedir. Bu seminerle amaçlanan iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak okullara yol göstermek ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında okullarda yürütülecek çeşitli çalışmalarda ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgeleri sunmak üzere hazırlanmıştır" dedi.

DİYARBAKIR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:21

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