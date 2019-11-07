Dicle'de öğrencilere yönelik başarı ve motivasyonu arttırma konferansı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde öğrencilere 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik başarı ve motivasyonu arttırma konferansı düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleşen konferansa, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, Eğitim BirSen Dicle Temsilcisi Mehmet Yasin Kaş, öğretmen, öğrenci ile veliler katıldı. Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından verilen konferansta öğrencilere başarı ve motivasyonu arttırma konusunda sunum yapıldı.

Konferans ile ilgili bilgi veren Eğitim BirSen Dicle temsilcisi Mehmet Yasin Kaş, eğitimciyazar Alişan Kapaklıkaya’nın 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin başarı ve motivasyonlarının arttırılmasına yönelik konferans verdiğini söyledi.

DİYARBAKIR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:21

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