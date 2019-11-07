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AP üyesi Zdechovsky'den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret

İHA

AP üyesi Zdechovsky'den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 66 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ailelerle tek tek görüşen AP üyesi Tomas Zdechovsky, ailelerin acılarını paylaştıklarını söyledi.
AP üyesi Tomas Zdechovsky, çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiası 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileleri ziyaret etti. AP üyesi ve AP İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Zdechovsky, ziyarette ailelerle tek tek görüştü.
Görüşme sırasında aileler düşüncelerini AP üyesi Tomas Zdechovsky’ye anlattı. Oturma eylemindeki annelerden Ayşegül Biçer, “Bizler buraya gelen herkesten bizlere destek vermesini istiyoruz. Burada PKK’nın ecdadına başkaldırmış anneler var. Sesimizi duyurun, yeter artık anne yüreği yanmasın" dedi.
Zdechovsky de, “Burada bulunma sebebim barışçıl bir çözüm bulmasını istiyorum. Bu yüzden burada sizlerle görüşmeye geldim. Ben ailenin her zaman önemli olduğunu düşünüyorum. 4 tane çocuğum var ve onlara çok bağlıyım. Bu yüzden sizin feryadınızı çok iyi anlayabiliyorum” diye konuştu.

"Artık sesimizi duysunlar haykırıyoruz buradan"
2014 yılında, lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK tarafından kaçırılan ve o tarihte 17 yaşında olan kızı Hayal için 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte Ağrı'dan gelen Süheyla Demir ise, "Küçük çocukla 66 gündür bekliyoruz. Bizde çocuklarımızı istiyoruz. Bizim çocuklarımız neyin bedelini ödüyor? Beş yıldır biz bu acıyı dört duvar arasında yaşıyoruz. Artık sesimizi duysunlar haykırıyoruz buradan. Çocuklarımızı istiyoruz bizlere bir çözüm bulsunlar" şeklinde konuştu. Zdechovsky de, 1 buçuk yaşındaki Asmin Nisa’yı severek çok üzgün olduğunu söyledi.
Ailelerden Süleyman Aydın ise oğlunun 4 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını dile getirerek, "66 gündür buradayız. Onlardan açıklama beklerken il başkanlığını terk ettiler. Çocuklarımızı bunlar dağa götürüyorlar. Bizi her gün tehdit ediyorlar. Bizi öldürmekle tehdit ediyorlar. Bize 'Giderseniz oraya önce çocuklarınızı sonra sizi öldürürüz.' diyorlar. Biz onlardan sadece çocuklarımızı istiyoruz. Avrupa Birliği'nden artık terör örgütü PKK'ya destek vermesini istemiyoruz” dedi. Bunun üzerine Zdechovsky de, "PKK'yı desteklemiyoruz, bizim için kara listede. Silah taşıyan birileriyle biz diyalog kurmayız. Diyalog kurmak istiyorlarsa silahları bir kenara bırakıp gelmeleri gerekiyor. Saldırı gerçekleştiren bir örgütle biz de görüşmeyiz" diye konuştu.

"Artık PKK'lıları Avrupa'da barındırmasınlar"
Aydın bunun üzerine, televizyonda Avrupa'da terör örgütü lehine düzenlenen gösteride polislerin terör yandaşlarını koruduğunu gördüğünü belirterek, "Avrupa Birliği gerçekten insan haklarına değer veriyorsa buyurun 15 yaşındaki çocuğumu kandırıp, zorla dağa götürüyorlar. İnsan hakları nerede? Artık PKK'lıları Avrupa'da barındırmasınlar. Bunların iç yüzünü görsünler" şeklinde konuştu.
Zdechovsky ise gerçekleştirdiği bu ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Burada olma sebebimiz bu. O yüzden sizleri destekliyoruz. Bu nedenle barış yoluyla bir çözümü destekliyorum. Bu sorunun çözülmesi için çalışacağız. Siz ve çocuklarınız için dua edeceğim. Umarım bir dahaki gelişimde çocuklarınızın dönüşünü kutluyor olacağız" dedi.
Zdechovsky, ailelerle görüşmesini tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

DİYARBAKIR

07 Kasım 2019 Perşembe

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