İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 175 timin katılımıyla 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı.
DİYARBAKIR
08 Kasım 2019 Cuma
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