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Anaokulu öğrencileri, okullarında tohum ekip evcil hayvan besliyor Diyarbakır’da bulunan 23 Nisan ...

İHA

Diyarbakır'da bulunan 23 Nisan Anaokulu'nda eğitim gören küçük öğrenciler, okullarında evcil hayvan besliyor. Çocuklar, hayvan beslemenin yanı sıra okulun bahçesine ektikleri çeşitli tohumların olgunlaştığı sürenin her evresine tanıklık ediyor.

Anaokulu öğrencileri, okullarında tohum ekip evcil hayvan besliyor Diyarbakır’da bulunan 23 Nisan Anaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, okullarında evcil hayvan besliyor 23 Nisan Anaokulu Müdürü Hakan Çetinkaya: "Çocukluğumda hayalini kurduğum tüm hayallerimi bu okulda gerçekleştirmeye çalışıyorum"

Diyarbakır’da bulunan 23 Nisan Anaokulu’nda eğitim gören küçük öğrenciler, okullarında evcil hayvan besliyor. Çocuklar, hayvan beslemenin yanı sıra okulun bahçesine ektikleri çeşitli tohumların olgunlaştığı sürenin her evresine tanıklık ediyor.
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan 23 Nisan Anaokulu idaresi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Okullarda Evcil Hayvan Projesi kapsamında okullarının bahçesinde içinde köpek, tavuk, hindi, horoz, koyun, koç gibi hayvanlar beslemeye başladı. 23 Nisan Anaokulu Müdürü Hakan Çetinkaya, bunların yanı sıra okulun içinde en üst kattan okul çıkışına çıkan kaydırak projesini faaliyete geçirdi. Müdür Çetinkaya, bunları yapmasının amacı hem öğrencilerin küçük yaşta hayvan sevgisiyle yetişmesi hem de çocukluğundaki hayallerini öğrencileri için gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

"Projeyle çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor"
Proje ve çalışmalar ile ilgili konuşan Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Erdoğan, Bakanlığın Okullarda Evcil Hayvan Projesi kapsamında çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Proje ile çocuklarla hayvanlar ve canlılar arasında bir bütünlük oluştuğunu kaydeden Erdoğan, "Bu okulumuzda daha farklı. Koyun, köpek, tavuk gibi daha farklı ve daha detaylı bir şekilde çocuklarla birlikle canlıların yaşamını sürdürme konusunda gerçekten başarılı bir okulumuz. Türkiye’de belki de bir ilktir. Burada amaç okulumuzun ve öğretmenlerimizin en azında ileri ki yaşlarda da hayvanlara sahip olmak. Küçüklükten edindiğiniz zaman ileri ki zamanlarda bu perçinlenir ve hayvan sevgisi, canlı sevgisi daha da bir bütünleşir. Tüm okullarımızda zaten var. Ama biz bunu bu okulumuzdaki gibi daha da genişleteceğiz inşallah. Sadece bir hayvanla değil, daha farklı hayvanlarla bunu yapmaya çalışıyoruz. Veliler eğer bu konuda okulda verilmeye çalışılan bu çalışmayı evde de yürütürlerse bu daha da bütünleşecek, perçinleşecek. Proje sayesinde çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor" dedi.

Çocukluk hayali olan kaydırağı müdür olduğu anaokuluna yaptı
23 Nisan Anaokulu Müdürü Hakan Çetinkaya ise, dezavantajların çoğunu avantaj haline getirdiklerini söyledi. Çetinkaya, "Kendi çocukluğumda hayalini kurduğum tüm hayallerimi bu okulda gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bunların başında hayvan sevgisi vardı. Hayvan sevgisini kazandırdım. Güvenli bir ortam sağlama isteğim vardı. Bunu da Türkiye’deki 37 okuldan biri içine girerek İSO 18000 belgesi Bakanımız tarafından alınarak gerçekleştirdim. Şimdi çocukken hep hayalini kurduğum yukarıdan, dışarıdan geçilecek sonra tekrar içine düşebileceğim bir kaydırak vardı. Onu kendi okulumda uyguladım. Velilerimden, çevreden çok olumlu destek aldım bu konuda. Yaklaşık bir buçuk ay sürdü bu kaydırağı hazır hale getirmemiz. Çocuklarımız şuanda velileri teslim alırken oldukça mutlu. Heyecanlı bir şekilde velilerinin kucağına koşuyorlar. Bu benim için en büyük mutluluk zaten. Bunlar çocukların kendi ilerleyen yaşantılarında diğer hayvanlara karşı nasıl davranacaklarıyla ilgili olumlu katkılar sağlayacak. Hayvan sevgisi, doğa sevgisi kazandıracak. Uygulama bahçesinde ekinler ekerek kendileri de sıfırdan bir şeyin nasıl üretildiğini görecek. Ya da organik bir yumurtanın nasıl ortaya çıktığını, ya alındığını görecek. Kendi elleriyle bunu alacak. Bir uygulamam daha var. Bütün çocuklarımız şuanda maydanoz, nane, tere otu ekiyorlar. Bunları desti haline getirip velilerine yolluyoruz. Bunlar kendi çocuklarınızın tohumdan oluşturdukları ürünler diye kendilerine teslim edeceğiz" diye konuştu.

“Okuldaki uygulamalardan memnunuz"
Öğrenci velisi Kadriye Ünsoylu da, güvenlik, oyun veya etkinlik anlamında okulun çok iyi olduğunu söyledi. Ünsoylu, "Dışarıda birkaç çeşit hayvanımız var. Bunların hayvan sevgisi aşılama anlamında çocuklara olumlu katkıları olduğunu düşünüyorum açıkçası. Diğer ana okullarında bu tarz etkinliklerin, uygulamaların olduğunu görmedim. Arkamızda çocuk kaydırağı da var. İsteyen hemen kayıp geliyor. İsteyen eğlenme amaçlı kullanıyor. İsteyen de yukarıdan merdivenleri kullanmadan aşağı inme anlamından kullanıyor. Bu bağlamda okuldaki uygulamalardan açıkçası memnunuz" şeklinde konuştu.
Anaokulu öğrencilerinden Emir Serhat Emek ise, oyun oynadıklarını, burada eğlendiklerini ve spor yaptıklarını söyledi.
Bir başka öğrenci Zeynep Yarım Alper de, buralarda bir şeyler öğrendiklerini belirtti. Alper, “Oyunlar falan oynuyoruz. Koyun, kuzu, köpek var. Onların yanına gitmiyorum, korkuyorum. Kaydırağı eve giderken kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR

08 Kasım 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 14:56
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