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Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında, terör örgütü PKK’nın kış yapılanmasına yönelik 2 bin 625 personelin katılımı ile Kıran5 operasyonu başlatıldı.

DiyarbakırMuşBingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran5 operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 179 operasyonel timden oluşan 2 bin 625 personel görev alıyor.

DİYARBAKIR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:22

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