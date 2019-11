Bismil’de Macar Fiğ Tarla Günü etkinliği düzenlendi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ’Macar Fiğ Üretim Projesi kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğü eşliğinde Bismil Pamukçular Birliği tarafından Macar Fiğ Tarla Günü etkinliği düzenlendi.

Bismil ilçesi Korukçu köyünde düzenlenen etkinliğe, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Bismil İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı İsmail Sert, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remzi Çekiç, Bismil Pamukçular Birliği Başkanı Hasan Vural ve kurum müdürleri ile çiftçiler katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Yüksel, üretimin önemine dikkat çekti. Kaymakam Yüksel, fiğ ekimiyle birlikte nadasa bırakılan alanların azaldığını, aynı zamanda çiftçilerimiz her sene aynı ürünü ekebilecek fırsatı verdiğini kaydetti. Bismil’in tarım konusunda daha öncede örnek ilçe olduğunu dile getiren Kaymakam Yüksel, “Daha önce Bismil tarım konusunda örnek bir ilçe olmuştur, inşallah bugünde başka bir örneklik yaparak fiğ ürünün tanıtımı yapacağız. Belediye ve kaymakamlık olarak vatandaşımızın menfaatine olan her işte bütün gücüyle gayret göstermeye hazır. Ne kadar çok üretirsek o kadar refahımız artacak” dedi.



“Fiğ ürünü ara ürün olarak eken çiftçi, pamuk desteğini tam alacaktır”

Macar Fiğ Tarla Günü etkinliğinde ev sahipliği yapan Bismil Pamukçular Birliği Başkanı Hasan Vural ise, fiğ ürünü ara ürün olarak eken çiftçilerin pamuk desteğini tam olarak alabileceğini söyledi. Pamuk ekiminin önemine değinen Vural, “Bölgemiz için pamuk ekimi çok önemlidir. Bölgemizde sanayi tesisi, hizmet sektörü, ithalat ihracat yok bu bölgenin tek geçim kaynağı tarımdır ve halkın yüzde 85’i tarımla geçimini sağlamaktadır. Tarımın içerisinde de en önemlisi pamuktur, çünkü bu bölgede pamuk emek isteyen yoğun bir iştir, yani pamukta çok insan çalışmaktadır. Bizim bölgemizde ki gençlerimizin çoğu pamuk tarımında çalışmaktadır yani gençlerimizin iş sahasıdır başka bir deyişle bölgemiz için pamuk iş ve aş demektir. Bundan dolayı biz bu pamuk ekimini devam etmek mecburiyetindeyiz. Buna bir çözüm olarak ta hükümetimiz fiğ denilen bir bitkiyi ara ürün olarak ekmemizi önerdi. Yani bize diyor ki fiğ ara ikinci ürün olarak ekin ondan sonrada pamuğu tekrar eke bilirsiniz deniliyor. Bunun üzerinde bölgemize ilk defa resmi olarak ÇKS’ye kayıtlı olarak fiğ ekimi yapılacak. Bu fiğ ekiminde başarı sağlandığı taktirde bölgemiz ara ürün olarak fiğ ekecek ve peşinde pamuk ekecek böylelikle her sene pamuk ekebilecektir” diye konuştu.



“Fiğ eken çiftçilerimiz, gelecek sene daha az gübre kullanacak”

Fiğ ürünün faydasına da değinen Vural, konuşmasına şöyle devam etti.

“Fiğ, kıymetli bir hayvan yemidir yani yem bitkisidir. Bu yem bitkisi aynı zamanda toprağı kuvvetlendiren ektiğin zaman da toprağa azot gübresi veren toprakta kaldığı zaman ikinci bir sene kompozit gübre olarak toprağa faydası oluyor. İkinci sene ekmiş olduğumuz pamuk, buğday veya mısır olursa daha az gübre kullanmak durumda kalırsınız. Biz bunu kuruttuğumuz zaman biçerlerle aynı şekilde biçiyoruz hata biz bunu kurutmadan yeşilken bir 2030 cm olmuşsa bunu silajlık olarak yine hayvan yemi olarak kullanabiliriz. Fiğ ara ürün olarak eken çiftçiler her sene pamuk ekimi yapabilecekler. Bu nedenle biz belli çiftçilerimizi buraya de davet ettik çiftçilerimize bu ürünü göstereceğiz ve bundan sonra ki yıllarda her sene pamuk ekmek isteyen çiftçilerimiz öncelikle bir fiğ ekmesi gerekiyor.”

Çiftçilerden Edip Yamaner ise "Tarım ve Orman Bakanlığını yeni çıkarılan uygulama ile 2 yıl ekilen ürün arkasında münavebe yapılması gerekiyor. Biz bunun önüne geçmek için ara ürün olarak fiğ ekimi yapıyoruz. Geçen sene deneme olarak 100 dekar alanda fiğ ekimi yaparak iyi sonuçlar aldım. Az gübre vererek 3050 kilogram arasında pamukta fazla verim alabildim. Bismil’de bu yıl ilk defa ÇKS’li fiğ ekimi gerçekleştireceğiz. Biz bu uygulama ile beraber her sene pamuk veya mısır ekimi yapabileceğiz. Fiğ kazık köklü bir bitkidir. Fiğ normal havadaki azot alıp toprağa aktarıyor. Mart ayında yeşil fiğ ürünü toprağa katarak toprağı daha verimli hale getireceğiz. Bu da ekeceğimiz pamukta verim artışı demektir. Yani az maliyetle daha çok verim elde edeceğiz” diye konuştu.

Fiğ tarlasının alanının gezilmesiyle devam eden etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafların ardından sona erdi.

