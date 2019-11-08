Avcı köpekleri, nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanı telef etti

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde avcı köpekleri, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurunu telef etti.

Çınar merkezde avcı köpeklerinin ağzında bir şeyler olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, köpeklerin yanına gittiği. Bu sırada köpeklerin ağzındaki hayvanı telef olmuş halde gören vatandaşlar, ilk defa gördükleri hayvanın cinsini öğrenmeye çalıştı. Yaptıkları araştırmada hayvanın nesli tükenme altında olan su samuru olduğunu öğrenen vatandaşlar, telef olan hayvanı, kendi elleri ile açtıkları çukura gömdü.

DİYARBAKIR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:21

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.