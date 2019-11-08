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Evlat nöbetindeki aileler Mehmetçik için ördükleri atkıları gönderdi Annelerin MHP lideri Devlet ...

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 67 gündür oturma eylemi yapan anneler, Mehmetçik için ördükleri atkıları tamamlayıp gönderdi. Annelerin MHP lideri Devlet Bahçeli için ördüğü Türk bayraklı atkı da kendisine gönderilmek üzere MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'e teslim edildi.

Evlat nöbetindeki aileler Mehmetçik için ördükleri atkıları gönderdi Annelerin MHP lideri Devlet Bahçeli için ördükleri Türk bayraklı atkı da kendisine gönderilmek üzere il başkanına teslim edildi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 67 gündür oturma eylemi yapan anneler, Mehmetçik için ördükleri atkıları tamamlayıp gönderdi. Annelerin MHP lideri Devlet Bahçeli için ördüğü Türk bayraklı atkı da kendisine gönderilmek üzere MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'e teslim edildi.
HDP İl Başkanlığı binası önünde 67 gündür oturma eyleminde olan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, aileler Gün Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Aygün’ün desteği ile Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla görev yapan askerler için atkı ördü. Aileler, MHP lideri Devlet Bahçeli için de Türk bayraklı atkıyı örüp tamamladı. Acılı annelerin askerlerin üşümemesi için ördüğü atkılar, kendilerine ulaştırılmak üzere PTT'nin mobil hizmet aracına teslim edildi.
Ayşegül Biçer, evlat acısı çeken anneler olarak Mehmetçiğin soğukta kalmaması için atkı ördüklerini söyledi. Biçer, "Mehmetçik için atkı, bere ve boyunluk yaptık. Bu atkı, bere ve boyunlukları Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına gönderiyoruz. Hayırlısı ile kullanın ve Rabbim sizlere zafer nasip etsin" dedi.

Bahçeli için Türk bayraklı atkı ördüler
Anneler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için örüp tamamladığı Türk bayraklı atkıyı ise MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'e teslim etti. Ailelerle tek tek görüşen Kayaalp, atkıyı bizzat kendisinin Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edeceğini söyledi. Kayaalp, "Ailelerin el emeği göz nuru hediyesini teslim almak için ailelerin yanına geldik. Ailelerin bu kararlı duruşunun destekçisiyiz ve sonuna kadar yanlarındayız. Rabbim kimseye evlat acısı vermesin. En kısa zamanda evlatlarına inşallah kavuşurlar. Bütün annelerimiz için bunu söylemek istiyorum, evlatlarımıza sahip çıkalım, memleketimize sahip çıkalım ve devletimize sahip çıkalım" diye konuştu.
Açıklamanın ardından MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, ailelerin ördüğü atkıyı alarak MHP Genel Bahçeli’ye iletmek üzere bölgeden ayrıldı.

DİYARBAKIR

08 Kasım 2019 Cuma

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