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Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler Hz. Süleyman Camii’ni ziyaret etti Çocuklarına kavuşma ...

İHA

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül’de evlat nöbeti için oturma eylemi başlatan aileler, Mevlit Kandili münasebeti ile Sur ilçesinde bulunan tarihi Hz. Süleyman Camii’ndeki sahabeler türbesini ziyaret ederek dua etti.

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül’de evlat nöbeti için oturma eylemi başlatan aileler, Mevlit Kandili münasebeti ile Sur ilçesindeki tarihi Hz. Süleyman Camii’ni ziyaret etti. Ziyarette aileler, ellerini semaya kaldırarak kaçırılan çocuklarının geri getirilmesi için dua ederken, çocuklarının kaçırılmasında aracı olan kişi yada kişilere de beddua etti.

“Allah bizim çocukları geri göndermeyi nasip etsin”
Eylem’in 67’nci gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne 5 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojat (21) için gelen 8 çocuk annesi Necibe Çiftçi, Hakkari Şemdinli’den gelerek nöbete katıldığını ifade ederek, “Bugünde Hz. Süleyman ve sahabeler türbelerinde çocukları dağa kaçırılan bütün annelerin çocuklarının hepsi için dua ettim Allah’a. Allah bizim çocukları geri göndermeyi nasip etsin” dedi.

“İslam aleminin kandilini kutluyoruz, onlar da dualarını eksik etmesinler”
19 Mayıs 2014’te lise 3’üncü sınıfta okurken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anne Süheyla Demir, 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte Hz. Süleyman Camii’deki sahabeler türbesinde dua etti. Kucağında küçük Asmin Nisa ile birlikte dua eden ve açıklamada bulunan Anne Demir, “Biz bugün, Mevlit Kandili'nin hürmetine Hz. Süleyman’ın türbesini ziyaret etmeye geldik ve dualar ettik. Buradan bütün Müslüman âleminin mübarek Mevlit Kandili'ni de kutluyorum ve onlardan bizden dualarını eksik etmesinler. Bizler de buradan dua ediyoruz Allah’a.” şeklinde konuştu.

“Mücadelemize de devam edeceğiz”
Tüm İslam âleminin mübarek Mevlit Kandili'ni kutlayan Ayşegül Biçer de, “Herkes biliyor ki bizlerin yüreği çok yanıyor. HDP İl Binası önünde eylem gerçekleştiriyoruz. İstedik ki bu gecenin hürmetine buradan dualarımızı yapalım ve dualarımızın kabul olması dileği ile buraya geldik. Bizi gören, duyan ve izleyen herkesten de dua istiyoruz. Rabbim hepimizi evlatlarımıza kavuştursun. Hayırlı müjdeler göndersinler bizlere inşallah. Rabbim onları sağır etsin, gözlerini kör etsin ve evlatlarımızı bize göndersinler istiyoruz. Mücadelemize de devam edeceğiz” diye konuştu.

“Herkesin çocuğu sağ salim gelir içerisinde de benim”
Tüm İslam âleminin mübarek Mevlit Kandili'ni kutlayan ve PKK tarafından kaçırılan 24 yaşındaki oğlu Ömer Gökçe’nin geri gelmesi için dua eden baba Salih Gökçe ise, gözyaşlarına hakim olamayarak şunları söyledi: “Dilerim Rabbim'den, Allah’ın izniyle bütün ailelerin çocukları sağ selamet bir şekilde gelir ve içerisinde de benim çocuğum. Herkesin çocuğu sağ salim gelir inşallah, içerisinde de benim. Tüm anneler artık ağlamasın”

DİYARBAKIR

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:44
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  • İKİNDİ 14:56
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