Dicle'de Mevlid-i Nebi programı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde merkez Yeni Camisinde Mevlidi Nebi programı gerçekleşti.

Dicle merkez Yeni Camiinde akşam namazını müteakip başlayan programda, önce Kur'anı Kerim okundu, ardından Mevlidi Şerif, kaside, ilahi, sohbet ve dualar edildi. Dicle Müftüsü Mehmet Sani Akın, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, 2019 yılı Mevlidi Nebi haftası için “Peygamberimiz ve Aile” konusunu belirledi. Rabbimiz, bizlere aile olmayı emretmiş, katıksız ve karşılıksız bir sevgiyi, varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir. Hayatın her alanında olduğu gibi ailede de zaman zaman zorluklar, kırgınlıklar, gerilimler olabilmektedir. Önemli olan karşılaşılan sıkıntıları, haksızlığa yol açmadan, sabır, fedakarlık ve adalet duygusuyla aşmaya çalışmaktır. Hangi açıdan düşünürsek düşünelim, hiçbir gerekçe ya da meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye, ilgisizliğe mazeret olamaz. Hiçbir meslek ya da hedef aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir sorumluluk baba olma sorumluluğundan daha büyük olamaz. Ailede herhangi bir sorun ortaya çıktığında, gerek kadın gerekse erkek için başvurulacak ilk merci, aklı selim olmalıdır. Vicdan, güzel ahlak, sorumluluk bilinci ve fedakarlık olmalıdır" dedi.

DİYARBAKIR 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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