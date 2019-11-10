Dicle'de Atatürk'ü anma programı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatür'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle Dicle Diyarbakır’ın ilçesinde anma programı düzenlendi.

Anma programı, Dicle Hükümet Konağı bahçesindeki tören alanına çelenk konulmasıyla başladı. Anma programına Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, kamu kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Buradaki törenin ardından program Dicle Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen bir dizi etkinlikle devam etti. Buradaki anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Atatürk'ü anma programında öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Atatürk'ün hayatını anlatan sunumlar yapıldı.

Programda ayrıca Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve kendisine ithafen yazılan şarkılardan oluşan koru çalışmaları sahnelendi.

DİYARBAKIR 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:23

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